У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання після школи буде проводитися з багатьох предметів. Зокрема, з української мови та літератури або ж можна буде окремо скласти ЗНО лише з українською мови.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

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Тобто випускники, які завершують у 2021 році навчання в школі та планують вступати до закладів вищої освіти, будуть самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: або здавати тестування з української мови, або тестування з української мови та літератури.

До слова, з 2021 року учасників ЗНО, які здобудуть найвищі результати у тестуванні, будуть нагороджувати преміями. Це буде одноразова грошова виплата.

Зазначимо, що у 2020 році ЗНО з української мови та літератури складали 275 тисяч людей. Проте, приблизно 23 тисячі учасників не набрали 22 порогові бали для того, щоб скласти іспит. Натомість 8 учасників ЗНО склали тестування з цього предмету на 200 балів.