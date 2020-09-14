Вже з 2021 року учасників ЗНО, які здобудуть найвищі результати у тестуванні, будуть нагороджувати преміями. Проте це буде одноразова грошова виплата.

Про це на брифінгу розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає видання "Освітній портал".

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За його словами, зараз у Міністерстві освіти та науки розробляється документ, який дозволить щороку встановлювати грошову винагороду для учасників, які найкраще здадуть ЗНО.

"Ці діти будуть відзначатися преміями президента України. Сподіваємося, що така практика буде започаткована", – сказав Бойко.

До слова, у 2020 році в Україні 455 учасників ЗНО отримали 200 балів з певного предмета.

З яких предметів абітурієнти отримали максимальну кількість балів на ЗНО:

з математики – 151 особа;

з англійської мови – 88;

з німецької мови – 3;

з фізики – 66;

з хімії – 49;

з історії України – 49;

з біології – 46;

з української мови та літератури – 8;

з географії – 3;

з французької мови – 1.

Традиційно найбільше учнів, які склали тести на 200 балів, у Києві та Львівській області.