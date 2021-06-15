У 2021 була одна перевірка письмових робіт ЗНО, тож бали можуть бути не об'єктивними, – експерт

В Україні закінчується зовнішнє незалежне оцінювання, і тепер стало відомо цікавий факт. З’ясувалося, що цього року письмові роботи ЗНО перевіряли всього один раз, хоча раніше це завжди робили двічі. Чому так сталося та чи є об'єктивною така перевірка робіт – читайте відповідь експерта у статті.

Викладач у Вінницькій академії безперервної освіти та освітній експерт Тарас Ткачук розповів, що письмові роботи на ЗНО-2021 вже перевірити, і цього року ця процедура була трохи іншою.

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Як перевіряти ЗНО цього року

За його словами, екзаменатори лише раз перевірили письмові роботи учасників, бо на традиційні дві не знайшли коштів.

Експерт закликав колеги не мовчати, щоб це не спричинило черговий ланцюг проблем в освіті. Адже вся система ЗНО була вибудувана так, щоб поставити всіх випускників у рівні умови.

А що ж ми отримали цього року? Всі, хто писав ЗНО з математики, української та англійської (інших іноземних) мов, опинилися заручниками лише однієї перевірки, яка не може бути об'єктивною,

– наголосив Ткачук.

Він додав, що щорічно бере участь у перевірці письмових робіт, тож запевняє одна перевірка не може свідчити про об’єктивність процедури ЗНО.

Чому письмові роботи ЗНО треба перевіряти двічі

Перш за все, екзаменатори – це теж люди, які можуть втомитися й помилитися.

“Якщо вони не помітять якоїсь помилки, то нехай. Але набагато сумніше, коли під час оформлення бланку для оцінювання, хрестики випадково опиняються не там. А саме від них може залежати доля абітурієнта”, – пише експерт.

До того ж, як повідомив Тарас Ткачук, під час другої перевірки письмових робіт з мови найчастіше коригується оцінка за зміст письмового висловлення, адже саме тут буває різниця у кілька балів.

“За моєї пам’яті найбільшою була різниця у 6 балів, які цілком справедливо підняв другий екзаменатор”, – наголосив він.



ЗНО з української мови / Фото freeads.world

І ще одне – саме під час другої перевірки робіт з мови відбувається ще одна дуже важлива корекція: деталізуються вимоги до творів з різних регіонів.

Чи може одна перевірка робіт бути об’єктивною

За словами експерта, не може, бо за деякі роботи треба ставити більші бали, ніж за інші.

Наприклад, у деяких текстах учні використовують приклади про стереотипи, пов’язані з борщем, салом, зрідка – з мовою або зневажливим ставленням до жінки (яку часто в цих прикладах б’ють), а інші діти – згадують про Столітню війну, Авраама Лінкольна, Вінстона Черчилля, Івана Мазепу тощо.

“Тож, по два бали (у текстах їх дають за наявні приклади) тут якісь дуже різні”, – додає Ткачук.

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До чого ж, частину робіт цього року перевіряв другий екзаменатор.

"Це той екзаменатор, який мав бути третім, і його функція раніше була іншою: звіряти результати двох попередніх екзаменаторів і виставляти остаточну оцінку”, – сказав Тарас Ткачук.

У коментарях Ігор Клочко, який працював старшим екзаменатор під час перевірки тестів ЗНО з математики, підтвердив, що так і було.

"Проблема з однією перевіркою значно серйозніша, аніж відсутність коштів. Одна перевірка – це необ'єктивна оцінка знань майбутніх абітурієнтів. І це вже проблема", – додав він.

Як ситуацію коментують в УЦОЯО

Джерело: УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголосили, що, на жаль, можливості забезпечити всі процеси ЗНО без збільшення обсягів фінансування не було можливим.

Також на це вплинула ситуація з COVID-19 в Україні, що змушує докладати зусиль до економії коштів держбюджету. Ці обставини і змусили керівництво УЦОЯО ухвалити рішення про одинарну перевірку відповідей учасників ЗНО.

Проте в Центрі напрацювали декілька рішень, які допомогли об’єктивно оцінити роботи учасників ЗНО:

посилили процедуру підготовки екзаменаторів, залучених до перевірки письмових відповідей ЗНО,

розширили коло регіональних фахівців, залучених до розроблення схем оцінювання цьогорічних завдань ЗНО з відкритою формою відповіді,

переформатували роботу старших екзаменаторів (вони зобов’язані були не тільки допомагати екзаменаторам, а й перевіряти по декілька робіт за кожним екзаменатором у групі),

створили групу, до функцій якої входило оперативне надання консультацій та рекомендацій щодо оцінювання "проблемних" робіт.

Якості та об’єктивності “одинарної” перевірки сприяє надання екзаменаторам достатньої кількості часу для роботи з однією роботою учасника ЗНО: у середньому це 15 – 20 хвилин (3 – 4 роботи за годину),

– заявили в УЦОЯО.

До слова, ми пропонуємо читачам перевірити власні шкільні знання і пройти тест із завданнями, які були цього року на ЗНО з української мови. Зробити це можна за посиланням.