В Україні понад 4 тисячі класів у 2020 році утримували надлишково: заява Мінфіну

У Міністерстві фінансів заявили, що минулого року надлишково утримувалось понад 4 тисячі класів у школах. Загалом 1,5 мільярди гривень з бюджету були використані неефективно.

Джерело: Міністерство фінансів України

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, говорячи про результати аналізу мережі малокомплектних шкіл.

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За його словами, створення опорних шкіл та утворення повноцінних класів має сприяти ефективному спрямуванню державного ресурсу.

Варто наголосити на неефективному використанні бюджетних коштів в обсязі понад 1,5 мільярда гривень у 2020 році, коли надлишково утримувалось більше 4 тисяч класів,

– заявив заступник міністра фінансів.

Він наголосив, що кошти, витрачені на утримання неоптимізованої мережі, можна було б спрямувати на підвищення якості освіти.

"Наразі не може не турбувати те, що, наприклад, за інформацією УЦОЯО, у 2020 році 38% випускників склали ЗНО з української мови на початковому та середньому рівнях. Ця ситуація потребує вивчення та прийняття засновниками шкіл раціональних управлінських рішень", – зауважив Роман Єрмоличев.

Що таке опорні школи в Україні Уже четвертий рік в Україні створюють опорні школи. Це мережа "головних" шкіл громад. Всі інші школи в ОТГ входять до складу опорної школи. В такому навчальному закладі повинні бути сучасні кабінети, Wi-Fi, а вчитися там повинні не менше 200 учнів.



Заступник міністра фінансів додав, що станом на 1 січня 2021 року на рахунках місцевих бюджетів утворилось 5,3 мільярдів гривень невикористаних залишків освітньої субвенції.

До слова, у Держбюджеті на 2021 рік на сферу освіти і науки передбачені видатки обсягом 139,5 мільярда гривень. Так, лише на збільшення зарплат освітян заклали майже 100 мільярдів гривень. На що підуть гроші – читайте у матеріалі.