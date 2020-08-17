Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що минулого року медичні заклади вищої освіти не виконали план прийому на навчання. Так, вони недобрали майже тисячу абітурієнтів.

Про це він сказав на брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, наразі неукомплектованими залишаються близько 5 тисяч лікарських посад, а саме лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи тощо.

Також є проблема з лікарями-педіатрами. "Це комплексне питання. Це питання престижності професії. Це питання оплати праці нашим лікарям та медичним працівникам", – вважає Степанов.

Додамо, що раніше через брак абітурієнтів в Україні мають намір знизити прохідний бал ЗНО для вступу на лікарські спеціальності. Зокрема, йдеться про вступників на спеціальності "Педіатрія" та "Санітарний лікар".