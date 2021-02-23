Любов витає у повітрі, але так само й проблеми, пов'язані з грішми. 73 відсотки людей готові розірвати стосунки через регулярні хибні фінансові рішення своїх партнерів.

На практиці, 2 з 5 шлюбів руйнуються саме через фінансову байдужість чи елементарне невміння поводитися з грошима. Статистика показує, що хибні фінансові рішення, в більшості випадків, приймають чоловіки (51 відсоток), особливо в сімейних парах, які мають дітей (60 відсотків).

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Деталі дослідження

Опитування The Harris Poll показало, що 7 з 10 людей (69 відсотків), які вже сформували сім'ю чи живуть у цивільному шлюбі, мали непорозуміння щодо фінансових рішень своїх партнерів за останній рік.

Найбільше розбіжностей серед сімей зафіксовано у розумінні потреб та бажань, пріоритетів витрат та емоційних фінансових рішеннях одного з пари. Сплата заборгованостей та фінансові накопичення також ввійшли до рейтингу найрозповсюдженіших проблем.

Розмови про гроші досі залишаються поза межами комфорту сімейних пар. Обговорення доходів та витрат, а також фінансових пріоритетів кожного з партнерів – це, на жаль, табу,

– розповідає учасник дослідження Девід Альмонте.

Інтимність особистих фінансів

Фінансова зрада є настільки ж великою проблемою, як і сексуальна. Накопичення боргів, окремі грошові схованки чи засекречені банківські рахунки так само спричиняють розлучення сімейних пар, оскільки ступінь довіри партнерів одне до одного суттєво знижується.

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