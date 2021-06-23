2 з 5 дорослих не вміють управляти власними фінансами: цікаве опитування

Хоча більшість людей любить гроші та бажає досягти щонайбільших статків, багатьом не подобається про них думати. Про це свідчать дані нового американського дослідження.

Опитування провели серед 2 000 людей у США, і респонденти відповідали на питання щодо особистих фінансів. Майже половина американців відчуває занепокоєння власним грошовим становищем.

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Деталі дослідження

Найбільше прогалин у знаннях щодо фінансів виявлено серед представників покоління міленіалів – 57% респондентів у віковій категорії від 25 до 34 років визнають, що намагаються ізолюватись від розв'язання фінансових проблем.

7 з 10 опитаних відчувають розгубленість, коли мовиться про бюджетування, відсотки за кредитами чи інвестиції.

Те, де знань бракує найбільше, стосується таких тем:

що таке фондовий ринок (32%);

як інвестувати гроші (30%);

яка різниця між акціями та облігаціями (27%).

Серед інших поширених фінансових перепон – система сплати податків (20%) та планування виходу на пенсію (20%).

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52% опитаних прагнуть змінити свою фінансову впевненість та дізнатись більше про можливі грошові інструменти, але не знають, куди звернутись за допомогою. Половина респондентів хоче відкладати гроші, але не знає, з чого почати.

Фінансова грамотність – це набагато більше, ніж просто знання, як правильно економити гроші. Це важливий набір навичок, який часто ігнорують, і, як правило, недооцінюють,

– зазначає Тейлор Кван, віцепрезидент компанії Ria Money Transfer.

На думку фінансиста, ці знання є важливими для кожного, незалежно від віку чи статі. Будь-яке покращення рівня фінансової грамоти має значний вплив на здатність людини забезпечити себе та свою сім'ю всім необхідним.

Подбайте про власну фінансову грамотність, вивчаючи корисні матеріали, знайдені в інтернеті. Роздрукувати їх допоможуть принтери, вміст чорнильниць яких дозволяє видрукувати до 15 200 сторінок у чорно-білому форматі та до 7 700 сторінок у кольорі.