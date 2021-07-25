196 балів з історії: у Кривому Розі довічно ув’язнений успішно склав 3 предмети ЗНО

Засуджений до довічного ув'язнення успішно склав ЗНО з 3 предметів. Чоловіку вдалось отримати аж 196 балів за іспит з історії України.

Ув'язнений відбуває покарання у вигладі довічного позбавлення волі у державній установі "Криворізька установа виконання покарань № 3". Про результати іспитів журналістам повідомив службовець Андрій Сулейманов.

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В'язень успішно склав ЗНО

Загалом чоловік склав іспити із 3 предметів:

українська мова та література – 149 балів;

історія України – 196 балів;

математика – 138 балів.

Такі результати ЗНО дають право засудженому обирати, в якому вищому навчальному закладі здобувати освіту. Крім того, такий рейтинг дозволить громадянину навчатися за державним замовленням, тобто, безкоштовно.



В'язень успішно склав ЗНО / Фото "Кривой Рог Life"

Що відомо про засудженого

Чоловік у 2021 році закінчив Криворізьку ЗОШ №42. Він подякував своїм вчителям за якісне, змістовне навчання і можливість вибрати професію.

Всього в КУІН №3 в 2021 році тестували у форматі ЗНО 5 засуджених. Ще один ув'язнений склав іспит з історії України на 147 балів.