Ув'язнений відбуває покарання у вигладі довічного позбавлення волі у державній установі "Криворізька установа виконання покарань № 3". Про результати іспитів журналістам повідомив службовець Андрій Сулейманов.
До теми Рейтинги вступників, плани на початок навчання та іспит для чиновників: підсумки тижня в освіті
В'язень успішно склав ЗНО
Загалом чоловік склав іспити із 3 предметів:
- українська мова та література – 149 балів;
- історія України – 196 балів;
- математика – 138 балів.
Такі результати ЗНО дають право засудженому обирати, в якому вищому навчальному закладі здобувати освіту. Крім того, такий рейтинг дозволить громадянину навчатися за державним замовленням, тобто, безкоштовно.
В'язень успішно склав ЗНО / Фото "Кривой Рог Life"
Що відомо про засудженого
Чоловік у 2021 році закінчив Криворізьку ЗОШ №42. Він подякував своїм вчителям за якісне, змістовне навчання і можливість вибрати професію.