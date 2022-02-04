19 працівників шкіл та садочка на Закарпатті спіймали з підробленими COVID-сертифікатами

Поліцейські під час перевірки закладів освіти виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів. Фальшиві документи пред’явили працівники двох шкіл та одного дитячого садочку.

Речниця поліції у Закарпатській області Ганна Дан розповіла, що підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19 поліцейські вилучили та відправили на дослідження експерту.

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Під час спілкування з учителями двох шкіл та вихователями одного дитсадка, поліцейські виявили в них COVID-документи з ознаками підробки. Йдеться про одного чоловіка та сімнадцять жінок.

Користуючись фальшивим документом, фактично не отримавши щеплення від COVID-19, вони продовжували працювати в закладах з дітьми.



У педагогів виявили фальшиві COVID-сертифікати

Що загрожує педагогам

За використання підроблених документів працівникам освітніх закладів може загрожувати:

штраф до 850 гривень,

арешт на строк до шести місяців,

обмеження волі на строк до двох років.

Наразі співробітники поліції встановлюють, де педагоги купили чи виготовили фальшиві документи.

Педагогів зловили з фальшивими сертифікатами / Відео поліції



До слова, нещодавно у вчителів та працівників шкіл на Закарпатті виявили підроблені сертифікати про вакцинацію. Помітили це правоохоронці під час рейдової перевірки. Деталі – читайте у статті.