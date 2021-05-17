Зазначимо, що у поліції ім'я студентки та назву вузу вирішили не називати в інтересах слідства. Проте у ЗМІ підозрюють, що інцидент міг трапитися у Центральноукраїнському педагогічному університеті ім. В. Винниченка.

До теми Падіння з вікна 17-річної дівчини в Дніпрі: оприлюднили нові деталі трагедії

Трагедія сталась вночі. Дівчина загинула від отриманих травм вже у машині швидкої.

Пoдія сталася близькo 1 гoдини нoчі (17 травня, – 24 канал). Дівчина oтримала тілесні ушкoдження внаслідoк падіння з висoти 8 пoверху. Вона пoмерла в кареті "швидкoї",

– розповіла речниця поліції Віталіна Бевзенко.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини смерті дівчини.

До слова, кілька місяців тому у Харкові з 10 поверху вистрибнула дівчина. Схоже, що це було самогубство, адже свої речі нещасна залишила біля вікна у під’їзді. Дівчина навчалась у Харківському університеті ім. Г. Сковороди.