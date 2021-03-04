Понад 168 мільйонів дітей у світі не ходили до школи майже рік через коронавірус, – ЮНІСЕФ

Джерело:ЮНІСЕФ
Через карантин та пандемію понад 168 мільйонів дітей в світі майже весь рік не відвідували школи. Ще близько 214 мільйонів учнів (а це кожна сьома дитина) пропустили понад три чверті часу очного навчання.
Щоб звернути увагу суспільства на кризу у сфері освіти, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ представив інсталяцію шкільного класу.
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Так, просто на вулиці поставили 168 порожніх парт та 168 невикористаних рюкзаків. Ця інсталяція розташована біля штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.
Предмети символізували невизначене майбутнє 168 мільйонів дітей, школи яких були повністю закриті протягом року через коронавірус.
В ЮНІСЕФ додають, що це таке собі послання світовим лідерам – що не слід шкодувати зусиль на відновлення та підтримку роботи шкіл.
Адже за цей рік у 14 країнах світу школи здебільшого були закритими. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америки та в регіоні Карибського басейну. А найдовше учні не могли відвідувати школи в Панамі, Сальвадорі, Бангладеші та Болівії.
З наближенням річниці початку пандемії хочеться ще раз нагадати про ту катастрофічну ситуацію, що склалася в освіті через локдаун. З кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше, а учні із соціально незахищених груп платять найвищу ціну,
– каже директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.
Фонд ООН заявляє про катастрофічну кризу в освіті, спричинену пандемією COVID-19. Адже понад 160 мільйонів дітей у світі були позбавлені доступу до навчання протягом цього року, а кожна сьома дитина у світі пропускала три чверті з запланованих уроків.
"Ми не можемо дозволити собі другого такого року, коли ці діти навчатимуться в обмеженому режимі, або взагалі не матимуть доступу до навчання, – наголосила Генрієтта Фор.
За її словами, необхідно зробити все для продовження роботи шкіл або відновлення їх роботи у першу чергу.
У яких випадках можуть закриватися школи? Учням заборонено відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників. А також якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).