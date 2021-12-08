16-річну школярку, яка побила дівчат у Запоріжжі, відправили у СІЗО

Шевченківський суд Запоріжжя 8 грудня обрав запобіжний захід Ксенії Тімченко, яка підозрюється у побитті школярок 22 листопада. Вона проведе щонайменше 60 днів у СІЗО – до 5 лютого 2022 року.

Прокурор подала клопотання обрати запобіжний захід для Ксенії Тімченко, студентці Запорізького професійного училища. Додамо, що захист дівчини просив домашній цілодобовий арешт.

До теми Школяркам, які жорстоко побили дівчат у Запоріжжі, повідомили про підозру

Під час засідання судді переглянули відеозапис побиття, яке трапилося 22 листопада.

Ксенія – найактивніший учасник злочину, вона проявляє явну зухвалість, жорстокість і нелюдяність,

– наголосила прокурорка Вікторія Побейвовк.

У результаті засідання суд виніс рішення задовольнити клопотання прокурора та призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, до 5 лютого 2022 року.



Її батько під час засідання суду зізнався, що йому соромно за дії доньки та вибачився перед постраждалими дівчатами.



Що відомо про жорстоке побиття школярок

22 листопада четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт зі дівчатами 14, 13 та 16 років. А все через особисте – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.

При цьому булерки вимагали гроші. Посягання на чужого хлопця оцінили від двох тисяч гривень. Постраждалим погрожували, що борг буде рости, якщо не перерахують гроші в призначений строк. Потім дівчат жорстоко побили.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"



До слова, у соцмережах oпублікувaли відeo, нa якoму виднo, як у клaсі школи на Кіровоградщині учень нaнoсить кількa удapів нoгoю тa pукoю своїй однокласниці. У закладі освіти ситуацію не коментують, проте поліція проводить перевірку. Деталі та відео – дивіться за посиланням.