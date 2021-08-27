Волонтерка Юлія Смірнова розповіла у соцмережах, що Український інститут книги затвердив перелік видань для поповнення бібліотечних фондів 2021 року. Серед переліку зустрічається і книга "Щоб у 16 не було запізно".

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Спеціаліст з комунікацій та управління знаннями Микола Ябченко розповів, що над переліком літератури працювали аж три експертні ради.

"Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом в ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це потрапляє в бібліотеки", – написав він.

Обурливі цитати з книги "Щоб у 16 не було запізно"

"Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслабший хлопчик буде сильнішим за неї. Битися – у нього в крові, вдарить навіть слабак… У майбутньому це призведе до побутового насилля. Ці 150 сантиметрів у спідниці за звичкою кидатимуться на чоловіків..."

за звичкою кидатимуться на чоловіків..." "Дівчинка має поводитися так, щоб у хлопчаків навіть думка не виникала її образити… Навчіть дівчинку спілкуватися у певній ситуації, вирішувати конфлікти, відкривайте для неї науку взаємин. Давати здачі – чоловіча мова, і нічого дівчаткам її опановувати".



Цитати з книги "Щоб у 16 не було запізно" / Фото Юлії Смирнової

"Для дівчинки дуже важливо створити простір й оточення, щоб вона проявила своє природне вміння піклуватися, умиротворення та цнотливість.. А хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти".

"Якості дівчинки проявляються від того, яка навколо неї аура. Вона зайшла – і кімната наповнилася радістю. Чи навпаки – усі напружилися та захотіли піти. А про досягнення хлопчика, як чоловіка, говорять лише дії і вчинки, а не слова".



Цитати з книги "Щоб у 16 не було запізно" / Фото Юлії Смирнової

До слова, в Іспанії вчителі-чоловіки на знак протесту прийшли на роботи до шкіл у спідницях. Так педагоги хотіли підтримати 15-річного учня, якого виключили зі школи у листопаді минулого року через його одяг.