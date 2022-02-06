15 типових помилок вчителя під час дистанційки: чого не варто робити

Вчителі мають зберігати баланс між користю та цікавістю, щоб онлайн-навчання залишалося ефективним. Але є безліч нюансів та помилок, які суттєво знижують якість дистанційки.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков назвав 15 типових помилок, яких варто уникати, якщо ваша школа працює дистанційно.

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15 типових помилок вчителя під час дистанційки

Помилка №1: планувати хід уроку "в голові"

Це доволі поширена помилка, коли вчитель іде на онлайн-урок, маючи в запасі два-три слайди, вміння імпровізувати і приблизне розуміння, як "тягнути час". Проте справді якісний урок можна провести тоді, коли ви продумаєте загальну його картину. Для цього потрібно ретельно планувати онлайн-уроки.

Помилка №2: "забувати" про візуалізацію контенту

Під час онлайн-навчання візуалізація навчального матеріалу набуває особливої цінності. Адже саме динамічна структура уроку в поєднанні з відео, фото, колажами та навіть мемами розпалюють інтерес учнів. А значить – виконаних завдань і бажання школярів ділитись думками буде більше.

Для своїх уроків Артур Пройдаков часто знаходить осучаснені фото й колажі українських письменників. Діти запам’ятовують про мандрівного філософа Скороводу більше цікавинок, якщо він показую їм колаж, на якому Сковорода мчить на електросамокаті.

Спрацює і спільний аналіз із учнями коротких навчальних відео з тіктоку. Там є ролики про "Кайдашеву сім’ю", "Тіні забутих предків" тощо. Нехай учні дивляться й шукають, які сюжетні лінії показано у відео неточно чи що забули додати.

Помилка №3: починати урок із вправ без інструктажу

Починати онлайн-заняття з вправ або конспектів не варто. перш за все, учитель має провести інструктаж. До прикладу, після привітання розкажіть, яку тему сьогодні розглядатимете та які активності заплановано.

І домовтеся наперед, коли мікрофони в учнів повинні бути вимкненими, а коли – ввімкненими.

Помилка №4: не враховувати логіку розвитку уроку

Вчителям потрібно уявляти онлайн-урок як мінівиставу. Глядач (учень) має стати свідком зав’язки, розвитку подій, кульмінації та розв’язки. Якщо розвитку не відбуватиметься, а голос вчителя монотонно і рівно читатиме фрази, то тема уроку швидко "вивітриться" з учнівських голів. Щоб цього не сталось, наповніть свій урок різними видами навчальної діяльності.

Помилка №5: не давати дітям слово на уроці

Вчитель має домовитися з учнями, коли саме ви влаштовуєте обговорення і які правила взаємної ввічливості діють під час роботи з увімкненими мікрофонами. Обов’язково запитуйте думку учнів та обговорюйте дискусійні питання.

Помилка №6: намагатись перенести офлайн-методики в дистанційку

Опрацьовувати підручник за параграфами на онлайн-уроках усі 45 хвилин, читати й переписувати правила – такого робити не можна. До підручника можна попросити звернутись дітей у крайньому випадку (якщо потрібно виконати якусь вправу).

Натомість помічниками під час дистанційки будуть онлайн-опитування, платформи з цікавими тестами з предметів, робота з текстами тощо.

Помилка №7: ігнорувати безпеку

Застосунок Zoom – один з найпопулярніших інструментів для освіти під час карантину в Україні та за кордоном. Але попри всю його зручність, на уроки можуть увірватись сторонні "жартівники".

Щоб прикрості не трапилось, не нехтуйте правилами безпеки:

Усі учні мають перебувати у "кімнаті очікування" перед стартом уроку. Ця функція дозволить вам подивитись, чи немає серед учасників "чужинців";

Встановіть пароль для конференцій, найкраще – на кожну подію;

Не пускайте на урок сторонніх осіб, – саме тому посилання на онлайн-уроки не можна давати публічно;

На урок в Zoom першим заходить учитель. Для цього відкрийте в налаштуваннях параметр для групи "Налаштування облікового запису". Вимкніть функцію "Долучитися раніше за організатора".

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Помилка №8: використовувати забагато онлайн-інструментів

Віддайте перевагу потужним, але легким у використанні онлайн-інструментам. Прагнення використати все і одразу під час уроку лише виснажить вас.

У процесі знайомства з новими інструментами запам’ятовуйте найзручніші для вас, але обов’язково тестуйте нові час від часу. До прикладу, Артур Пройдаков зараз користується інструментом Canva, щоб робити там круті презентації та додавати цікавий візуал. До цього він користувався переважно PowerPoint.

Помилка №9: підвищувати голос

Підвищення голосу неприємне і під час традиційного уроку. А під час онлайнового може стати неабияким подразником для учнівських вух.

Вчителям треба поважати особистість дитини. А якщо учень відволікається, тут має спрацювати спокійну реакція і запитання: "Петре/Марку/Ангеліно, вже можемо працювати далі?"

Часті випадки, коли через погану якість інтернет-з’єднання дитину погано чути, але вчитель довго й наполегливо намагається вийти на зв’язок і голосно вигукує: "Сашо, повтори ще раз!”. Натомість варто поспілкуватись із іншим учнем, а до цього повернутись згодом, щоб не витрачати час.

Буває і так, що учень не може з об’єктивних технічних причин потрапити на урок, а вчитель натомість ставить "енку". Ситуацію варто спробувати розібрати індивідуально, а учня, який пропустив онлайн-урок, забезпечити матеріалом.

Помилка №10: проводити мало часу з учнями онлайн

Це може бути «погана» звичка, запозичена з 2020 року, коли мало хто розумівся на організації якісної дистанційки.

Зацікавленість вчителя у взаємодії з учнями вкрай важлива! Діти хочуть спілкуватись зі своїм вчителем, бачити його емоції й показувати свої, і, звісно ж, взаємодіяти з однокласниками і вчителем під час обговорень.

Помилка №11: нехтувати помічним ресурсом ВШО

За словами Пройдакова, якщо ви досі недооцінювали потужності Всеукраїнської школи онлайн чи так і не зареєструвалися на платформі – то зробіть це. Адже уроки ВШО орієнтовані на учнів усіх рівнів. До того ж, ця платформа допоможе вчителеві вберегтись від перевантаження та виснаження.

Відеоуроки ідеально підходять для змішаного навчання – після перегляду навчального ролика учень має самостійно виконати певне завдання. А вже під час онлайн-зустрічі з класом педагог може пояснити тему на глибшому рівні.

Помилка №12: "забувати" про цифрові інструменти після дистанційки

Велика частина вчителів після виходу з дистанційки в момент виключають цифрові інструменти зі свого арсеналу. Але не слід забувати про круті цифрові інструменти.

Так, вчитель радить залишити в своєму арсеналі кілька дієвих інструментів. До прикладу, в роботі зі старшими класами можна використовувати тести чи проводити вікторини.

Помилка №13: "вимикати учня" примусово

Фразу "Вийди з класу" в нових умовах замінює примусове "вигнання" за допомогою роз’єднання зв’язку. Але це вкрай неетично.

І якщо неприємні ситуації повторюються, то вчителеві варто звернутись до класного керівника, адміністрації чи батьків.

Помилка №14: не бачити учнів під час онлайн-уроку

Діти частенько намагаються вдатись до хитрощів, щоб бути на уроці з вимкненою камерою. Як би там не було, камери під час уроку вмикати варто – і вчителю, і учневі. Це дисциплінує, сприяє діловій атмосфері та допомагає комунікувати ефективніше.

Помилка №15: дозволяти обезцінювати вашу працю

Якщо вчитель намагається зробити онлайн-урок цікавим і якісним, то ваш ентузіазм передаватиметься й учням. І якщо хтось намагається свідомо обезцінити ваші старання критикою, то вислухайте його/її, але не приймайте усе на свій рахунок.