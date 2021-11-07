Ми підготували для вас кілька пояснень-нагадайок, як пишуться деякі слова української мови, щоб ви нарешті позбулися постійних помилок.

До теми Радіодиктант національної єдності: оприлюднили деталі та правила участі

15 мовних помилок, яких давно варто позбутися

Будь ласка

Це змінене словосполучення "будьте ласкаві". Воно пишеться окремо – без дефіса та виділяється з обох боків комами. В цьому словосполученні немає частки "будь-", а є окреме слово.

На жаль

"На жаль" теж потрібно писати окремо та виділяти комами. Це – прислівникові сполуки, що складаються з прийменника (на) та іменника (жаль), але в яких іменник зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, тому воно пишеться окремо.

Як запам’ятати? Можна уявити речення, де значення слова "жаль" цілком зрозуміле: "На жаль наклався ще й біль". Також для прикладу між словами можна додати означення до цього іменника ("на превеликий жаль").

Внаслідок та у результаті

"Внаслідок" – це прийменник, що утворений із поєднання непохідного прийменника "в" та іменника "наслідок". Такі складні слова за правилами української мови маємо писати разом.

Водночас прийменникова сполука "в результаті" пишеться завжди окремо.

З-поміж

Складні прийменники, першою частиною яких є "з-" та "із-", пишуться через дефіс. Наприклад: з-поміж, з-серед, з-посеред, із-за, з-під.

Рахувати чи вважати

Це поширена помилка, яку можна почути навіть у публічних промовах. Запам’ятайте, що замість "Я рахую" треба говорити "Я вважаю". Адже перший варіант – це калька з російської.

Разом з тим варто запам’ятати українське слово "решта". У магазинах ми беремо саме її, а не "здачу". Колись цей варіант вважався допустимим, але в українській мові уникають скалькованих іменників. А замість "здача іспитів" правильно казати "складання іспитів".

Мимохіть чи мимохідь

Це два різні слова, які мають різні сенси:

"Мимохіть" – без певного наміру, ненароком, всупереч власній волі.

"Мимохідь" – не зосереджуючись на чомусь; по дорозі.

Тобто речення означає: "Не хотіли (мимохіть) перекрутити слово, але так сталося, бо вчили його, не зосереджуючись (мимохідь)".

Протягом, а не на протязі

Ще одна типова помилка – калька "на протязі чогось" замість "протягом чогось". Чому це неправильно? Тому що протяг – це потік повітря, що виникає у замкненому просторі через отвори, розташовані один проти одного, наприклад протяги у квартирі.

Коли ж маємо сказати щось про проміжок часу, слід говорити "протягом" або "впродовж".

Не вистачає чи бракує

Відсутній – так ми кажемо зазвичай про істоту. Якщо ж чогось не вистачає, тоді краще сказати "бракує".

При нагоді та в пригоді

Теж різні слова з різними значеннями:

"Нагода" – це зручні обставини, момент, який підходить для чогось.

А ось "пригода" – це потреба, користь або ж несподівана подія.

Тож речення можна пояснити так: "У потрібний момент (при нагоді) ця річ буде мені корисною (у пригоді)".

Навчати чогось чи когось

Плутанина інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова "навчати". Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Тобто навчати учнів, а не навчати математики.

Брати чи приймати участь

Скальковану конструкцію "приймати участь" завжди варто замінювати на правильний варіант "брати участь". А місця у конкурсі не "займають", а "посідають".

Давати дозвіл / давати змогу

"Дозволяти" – це слово в українській мові переважно має значення "давати дозвіл". Якщо ж вживається не в прямому значенні, а йдеться про якусь отриману можливість, краще використати варіант "давати змогу".

Перебуває чи знаходиться

Слово "знаходитися" у значенні "десь перебувати, розміщуватися" не варто вживати. Замість цього є такі слова:

"розташовуватися" – про географічне положення,

"міститися" – входити до складу, бути всередині,

"перебувати" – людям у певному місці.

Головна біль чи головний біль.

Правильно вживати "головний біль" чи "сильний нежить". Адже "біль" і "нежить" – це іменники чоловічого роду.

Добрий день чи доброго дня

Існує думка, що вираз "добрий день" – це констатація факту, що день є добрим, і вітатись потрібно «доброго дня». Проте у жодному словнику немає варіантів "доброго дня" або ж "доброго вечора".

Традиційними в нашій мові є форми привітання "добрий день" і "добрий вечір", а також короткі форми – "добридень", "добривечір", тож так говорити правильно. А вранці можна говорити "доброго ранку".

Крута українська мова

Додамо, що в українській мові є унікальні кольори:

барвінковий (світло-блакитний, колір квітів барвінку),

жаристий (яскраво-червоний, колір жару),

капуциновий (відтінок коричневого),

миртовий (відтінок темно-зеленого),

смарагдовий (яскравий відтінок синювато-зеленого, колір коштовного смарагду),

кубовий (насичено-синій, індиго),

бразолійний (глибокий темно-синій, колір сандалу),

прюнелевий (відтінок чорного, колір стиглих ягід шовковиці),

кармазиновий (темно-малиновий).

Також є 20 синонімів до слова "любов": кохання, любощі, любість, любва, близькість, роман, фіґлі-миглі, амури, прив’язаність, відданість, повага, пошана, шаноба, інтерес, потяг, пристрасть, уподоба, жага, захопленість, жадання.

До слова, 9 листопада о 10:00 відбудеться радіодиктант національної єдності. Час для надсилання готового тексту – одна доба. Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія.

Де послухати радіодиктант? Його транслюватимуть на загальнонаціональному телеканалі "UA: Перший", ютуб-каналі "UA: Перший" та на фейсбук-сторінках "Суспільне мовлення", "UA: Перший". Традиційно радіодиктант звучатиме на хвилях "Українського радіо" та радіо "Культура".