"Я краще знаю": 15 типових фраз батьків, які негативно впливають на розвиток дитини

Одне необачне слово чи фраза у дитинстві від батьків можуть проявити свої негативні наслідки у майбутньому. В рутині дорослі часто навіть не задумуються, як часто вживають паразитичні кліше, котрі можуть бути неприємними для їх дітей.

Варто пам'ятати, що хід думок дітей може і часто відрізняється від дорослого бачення ситуації, тому малюки сприймають різкі вислови не так, як би цього хотіли батьки. Сімейні психологині Катерина Гольцберг та Світлана Шумська розповідають, яких фраз варто уникати і чому.

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15 популярних батьківських фраз

Експертки пояснюють, чому не можна порівнювати власну дитину з "сином подруги" та погрожувати "віддати у поліцію". Як заспокоїти малечу та яких фраз варто позбутись – далі у матеріалі.

Хлопчики не плачуть

У вислові йдеться не зовсім про мужність і силу. У такий спосіб, батьки блокують бажання синів проявляти почуття та емоції, які є абсолютно нормальними. Експерти зауважують, що загрозливо ділити почуття на хороші та погані за статтю, оскільки всі вони потрібні людині для формування її як особистості.

Наслідки таких травм можуть проявлятися у дорослому віці. Чоловіки, які в дитинстві звикли ховати власні емоції, не вміють співпереживати та підтримувати рідних, у дорослому віці можуть йти в деструктив, відчувати напругу або зловживати алкоголем.

Хлопчики плачуть! / Фото Pexels

Дівчатка так не поводяться

У цій фразі є заборона на виявлення почуттів, які стереотипно сприймаються більш чоловічими.

Катерина Гольцберг наголошує, що жорсткого розподілу якостей нема, наприклад – агресія властива і жінкам, і чоловікам. А заборона на прояв почуттів призводить до того, що вони можуть переходити у хворобливі стани. І абсолютно нормально, коли дівчинка хоче і може, зокрема, займатися умовно чоловічими видами спорту чи іншою діяльністю.

Не існує "дівчачої" моделі поведінки / Фото Pexels

Якщо вередуватимеш – залишимо тебе тут

Мета цього вислову – налякати дитину, щоб вона припинила робити якісь небажані речі (наприклад, залякування поліцією, лікарями та викраденням). Катерина Гольцберг зазначає, що цією фразою батьки повідомляють дитині, що вона для них не має цінності.

Щоб підвищити свою цінність дитина може почати шантажувати батьків. У іншому разі, дитина вірить батькам і думає, що вона нікому не потрібна. Експертка додає, що через це у дорослому віці можуть навіть народжуватися суїцидальні думки.

Така фраза може не лише налякати дитину, а й дискредитувати батьківський авторитет. Щоб уникнути вживання такого виразу, експерти радять поділяти почуття дитини та говорити про них на рівних.

Не залякуйте дитину / Фото Pexels

Не встанеш, поки не доїси

Вислови, які містять у собі залякування, погрози та шантаж стосовно їжі, належать до харчового насильства. Експертка зазначає, що харчове насильство згодом може призводити до ожиріння, або ж навпаки – анорексії.

Говорити дитині такі фрази небезпечно, оскільки у свідомості може закарбуватися надмірна любов або навпаки відраза до їжі. В дорослому віці дитина не може схуднути через те, що доїдає все, що лежить на тарілці.

Експерти зазначають, що використовувати подібні маніпуляції не варто, адже здорова дитина і так буде хотіти їсти. Краще прислухатися до уподобань дитини, запропонувати їй кілька варіантів їжі або ж навіть попередньо скласти меню.

Не змушуйте дитину їсти / Фото Pexels

Не засмучуй мене

Коли батьки використовують такий вислів, дитина може відчувати сором та розчарування. Це шантаж, який говорить про те, що дитина може стати винуватцем чужих бід. Якщо дитину весь час цим шантажувати, то безумовно можна прищепити їй страх, який в майбутньому може перешкодити влаштувати своє особисте життя і бути собою.

Певні вчинки дітей дійсно можуть засмутити батьків, але тоді потрібно відокремити дію від самої дитини і говорити: "Так, мене це засмутило, але це не тому, що ти поганий, а тому, що достойний кращого".

Не можна, бо я так сказав(-ла)

Такий вислів говорить про те, що до дитини не дослухаються і її думку не беруть до уваги. Щоб у малюка було розуміння, чому все так відбувається, батьки повинні про якісь важливі рішення говорити. Наприклад, цю конструкцію можна замінити на "це правило нашої сім'ї". Тоді потрібно дійсно встановити це правило і пояснити, що воно означає.

Говоріть з дитиною / Фото Pexels

А якщо знайду/зроблю?!

Світла Шумська зазначає, що ця фраза випромінює тотальну недовіру і навіть містить натяк на покарання. Насамперед це впливає на самооцінку дитини та її впевненість у власних силах.

Дитина дійсно могла щось пропустити, але тут народжується страх перед батьками, почуття сорому, провини, неповноцінності. У малюка вмикається почуття підвищеної тривожності, тоді він пробує ще раз, але через стрес може вже нічого не досягнути.

Я краще знаю!

В силу свого досвіду, батьки дійсно можуть приймати якісь ключові рішення в житті дитини, але водночас мають ставити межі для своєї діяльності. На жаль, це далеко не про впевненість чи довіру. Діти з часом відчувають не авторитет, а авторитаризм з боку власних батьків.

Будьте авторитетом, а не диктатором / Фото Pexels

Ти знаєш, як гроші важко даються

Ця фраза безпосередньо пов'язана з фінансовою грамотністю та розподілом сімейного бюджету.

В дитини немає таких знань, тому самостійно вона просто не може оцінити витрати й можливості сімейних доходів. Батьки можуть ухвалювати фінансові рішення, водночас потрібно ознайомлювати дітей з правилами бюджету – пояснити, на що сім'я витрачає гроші і чому це так влаштовано.

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Який ти молодець!

Здавалося б, у похвалі немає нічого поганого, проте її теж потрібно правильно висловлювати, і стосовно дітей це потрібно робити грамотно. Гольцберг вважає, що найчастіша помилка батьків – похвала за те, що від дитини не залежить, вона не досягла в цьому успіху самостійно. Потрібно розучитися хвалити дітей за речі, які від них не залежать.

Під час похвали досить важливе емоційне забарвлення фрази, адже через неправильну подачу вона може виглядати байдуже і образливо. Молодець – це не погане слово, але важливі посилання, міміка, включеність в процес, зоровий контакт.

Тобі ще рано це знати

Часто батьки не хочуть витрачати час на довгі пояснення, тому легше відкласти розмову до умовного періоду, коли дитина "підросте".

Водночас Світлана Шумська зазначає, що для дитини така фраза може сигналізувати про її неповноцінність, або ж відбити бажання запитувати про щось у батьків взагалі.

Та я у твоєму віці!

Ця фраза про порівняння. Експерти кажуть, що вона може бути як комплементарною, так і образливою для дитини, у залежності від контексту. Негативне значення вислів матиме, якщо вказати на якість недоліки дитини через певні власні досягнення.

Світлана Шумська застерігає, що у такому разі, дитина відчуває знецінення, і це може розвинутись цілий комплекс неповноцінності.

Не приміряйте власне "Я" на дитину / Фото Pexels

А ось син тьоті Іри/Люби/Валі…

Популярне і дуже болюче порівняння. Згодом воно може перерости у гори комплексів та навіть злість до людини, з якою дитину порівнюють.

Цікаво, що батьки, які використовують таку фразу, не відчувають, як знецінюють власну ж працю і можливості. Адже розвиток дитини як особистості – це те, на що вони мають прямий вплив.

"Зможи"!

Такий меседж показує байдужість та відсутність взаємодії між дитиною і батьками. Батьки повинні без скептицизму розібратись у тому, що означає дитяче "не можу".

Найкращий спосіб вийти з такої ситуації – саме запропонувати свою допомогу, але не виконувати завдання замість дитини. Важливо, щоб малеча відчула інтерес та підтримку.

Якщо всі стрибатимуть, то й ти стрибнеш?

Це теж одна з тих руйнівних фраз, яка не дає батькам зрозуміти глибину проблематики. Світлана Шумська розповідає, що для того, аби уникнути цієї фрази, краще запитати дитину, що у неї зараз відбувається у житті, чому вона саме з цією компанією, що у них спільного, що вона відчуває, яку потребу цим закриває.

Нехай дитина сама обирає собі друзів / Фото Pexels

Як позбутись негативних фраз