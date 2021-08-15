Одразу 15 пар близнюків підуть до першого класу у Шотландії: милі фото

В одному з районів Шотландії до школи вперше підуть одразу 15 пар близнюків. Майбутні школярі зібралися разом, аби зробити фото на пам'ять та поспілкуватися з пресою.

Округ Інверклайд вже давно відомий великою кількістю двійнят. Так, минулого року там до шкіл пішло 9 пар першачків-близнюків. А от рекорд було встановлено у 2015 році – тоді таких дітлахів було аж 19 пар.

До теми Як зібрати дитину в школу: скільки це коштує та як заощадити

Діти кажуть, що в школі сподіваються вивчити букви і цифри, навчитися клацати пальцями та знайти друзів.



Близнюки йдуть до першого класу Шотландії / Фото ITV

Проректор Мартін Бреннан побажав учням та вчителям успіху, заявивши, що цей рік був "ще більш значним" через вплив коронавірусу.

Він, як колишній вчитель, розуміє, що повернення до школи – це завжди хвилюючий час для учнів, батьків та персоналу.

Хоча багато правил безпеки поки що залишатимуться у школах, ми можемо чудово святкувати повернення до класів,

– наголосив він.

Вчителям спочатку буде важко розрізняти деяких близнюків, проте з часом це буде легше.



Близнюки йдуть до школи / Фото ITV

До слова, цього року 1 вересня учні розпочнуть очне навчання у школах, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків. Міністр освіти Сергій Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів зможуть ходити до школи.