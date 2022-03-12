З 14 березня в більшості областей поновлюють навчання у школах: Шкарлет назвав регіони
Через війну школярі пішли на вимушені двотижневі канікули. Проте вже з понеділка, 14 березня, освітній процес відновлюють у 14 областях.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає 24 канал.
До теми Будь-яка дитина, яка переїхала, може долучатися до навчання на новому місці, – Шкарлет
За його словами, формат (очний, змішаний, дистанційний) кожен заклад освіти буде обирати самостійно.
Навчання буде організоване в залежності від ситуації в місцевості, де заклад розташований, безпечно для дітей,
– підкреслив Сергій Шкарлет.
Де відновлюють навчання
У яких областях поновлюють навчання у школах:
- Львівська область,
- Волинська область,
- Закарпатська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Дніпровська область,
- Тернопільська область,
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область,
- Хмельницька область,
- Запорізька область,
- Одеська область,
- Кіровоградська область,
- частина Сумської області.
Також планується, що до навчального процесу будуть залучені учні із числа внутрішньо переміщених осіб.
Так, на Львівщині для школярів з числа тимчасово переміщених осіб спільно з Львівською політехнікою створили дистанційну школу "Вчитись просто". Зареєструватися для навчання – можна тут.
"Ця школа забезпечуватиме викладання усіх предметів (інтегрованих курсів), передбачених типовими освітніми програмами для середніх шкіл. Викладачами дистанційної школи на волонтерських засадах є кращі педагоги області", – додав Шкарлет.
До слова, через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там наголосили, що жодних іспитів для вступу в університет не буде.
МОН вже подало відповідний законопроєкт до Верховної Ради, його розглянуть найближчим часом.
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