З 14 березня в більшості областей поновлюють навчання у школах: Шкарлет назвав регіони

Через війну школярі пішли на вимушені двотижневі канікули. Проте вже з понеділка, 14 березня, освітній процес відновлюють у 14 областях.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає 24 канал.

До теми Будь-яка дитина, яка переїхала, може долучатися до навчання на новому місці, – Шкарлет

За його словами, формат (очний, змішаний, дистанційний) кожен заклад освіти буде обирати самостійно.

Навчання буде організоване в залежності від ситуації в місцевості, де заклад розташований, безпечно для дітей,

– підкреслив Сергій Шкарлет.

Де відновлюють навчання

У яких областях поновлюють навчання у школах:

Львівська область,

Волинська область,

Закарпатська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Дніпровська область,

Тернопільська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Хмельницька область,

Запорізька область,

Одеська область,

Кіровоградська область,

частина Сумської області.

Також планується, що до навчального процесу будуть залучені учні із числа внутрішньо переміщених осіб.

Так, на Львівщині для школярів з числа тимчасово переміщених осіб спільно з Львівською політехнікою створили дистанційну школу "Вчитись просто". Зареєструватися для навчання – можна тут.

"Ця школа забезпечуватиме викладання усіх предметів (інтегрованих курсів), передбачених типовими освітніми програмами для середніх шкіл. Викладачами дистанційної школи на волонтерських засадах є кращі педагоги області", – додав Шкарлет.

До слова, через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там наголосили, що жодних іспитів для вступу в університет не буде.

МОН вже подало відповідний законопроєкт до Верховної Ради, його розглянуть найближчим часом.

До теми – Чи буде ЗНО: як вступатимуть в університети у 2022 році