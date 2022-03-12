Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає 24 канал.

До теми Будь-яка дитина, яка переїхала, може долучатися до навчання на новому місці, – Шкарлет

За його словами, формат (очний, змішаний, дистанційний) кожен заклад освіти буде обирати самостійно.

Навчання буде організоване в залежності від ситуації в місцевості, де заклад розташований, безпечно для дітей,
– підкреслив Сергій Шкарлет.

Де відновлюють навчання

У яких областях поновлюють навчання у школах:

  • Львівська область,
  • Волинська область,
  • Закарпатська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Дніпровська область,
  • Тернопільська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Чернівецька область,
  • Хмельницька область,
  • Запорізька область,
  • Одеська область,
  • Кіровоградська область,
  • частина Сумської області.

Також планується, що до навчального процесу будуть залучені учні із числа внутрішньо переміщених осіб.

Так, на Львівщині для школярів з числа тимчасово переміщених осіб спільно з Львівською політехнікою створили дистанційну школу "Вчитись просто". Зареєструватися для навчання – можна тут.

"Ця школа забезпечуватиме викладання усіх предметів (інтегрованих курсів), передбачених типовими освітніми програмами для середніх шкіл. Викладачами дистанційної школи на волонтерських засадах є кращі педагоги області", – додав Шкарлет.

До слова, через війну в Україні у МОН напрацьовують механізм одноразового скасування вступу за ЗНО та ЄВІ у 2022 році. Там наголосили, що жодних іспитів для вступу в університет не буде.

МОН вже подало відповідний законопроєкт до Верховної Ради, його розглянуть найближчим часом.

До теми – Чи буде ЗНО: як вступатимуть в університети у 2022 році