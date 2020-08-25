Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 13 вчителів України. Вони на День Незалежності за сумлінну працю отримали звання "Заслужений вчитель України".

До свята Зеленський нагородив відзнаками вчителів, будівельників, артистів та інших українців. Всі отримали нагороди за значний особистий внесок у розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, йдеться на сайті президента.

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Так, звання "Заслужений вчитель України отримали 13 педагогів, а звання "Заслужений працівник освіти" отримали 27 освітян, серед них переможниця Global Teacher Prize 2019 — вчителька англійської, а також української мови та літератури з Мелітополя Наталя Кідалова.

Хто отримав звання "Заслужений вчитель України"

Бондаренко Тетяна Леонідівна — учителька Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 1, Черкаська область.

Войтович Людмила Василівна — учителька загальноосвітньої школи I–III ступенів № 3 м.Жмеринки, Вінницька область.

Голик Олена Валеріївна — учителька комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I–III ступенів № 20 — дитячий юнацький центр «Сузір’я», Кіровоградська область

Досин Наталія Федорівна — учителька Перегінської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 1 Рожнятівського району, Івано-Франківська область.

Кідалова Наталія Олександрівна – учителька Мелітопольської спеціалізованої школи I–III ступенів № 23, Запорізька область.

Олексин Мирослава Дмитрівна — учителька Городенківської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 1, Івано-Франківська область.

Петрунів Микола Іванович — учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Приступа Олександр Миколайович — директор, учитель опорного закладу «Крупецька загальноосвітня школа I–III ступенів Радивилівського району Рівненської області.

Рабінович Юхим Михайлович — учитель гімназії № 178 у Києві.

Рудика Вікторія Володимирівна — учителька Краматорського закладу загальної середньої освіти № 22 з профільним навчанням імені Миколи Миколайовича Крупченка, Донецька область.

Савелій Ольга Володимирівна — учителька гімназії «Троєщина» IІ–III ступенів Деснянського району міста Києва.

Чижевський Володимир Васильович — учитель Просторівської загальноосвітньої школи I–III ступенів Білокуракинського району, Луганська область

Шевцова Олена Миколаївна — учителька Семенівського закладу загальної середньої освіти I–III ступенів № 1, Чернігівська область.

Нагородили також орденом княгині Ольги ІІІ ступеня заступницю міністра освіти і науки Мандзій Любомиру Степанівну.