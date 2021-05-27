Таке розпорядження уряду забезпечить правову підставу для виплати стипендій, спрямованих на створення умов підвищення матеріального заохочення студентів.

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Відомо, що кандидатів на отримання стипендії висували самі заклади вищої освіти за погодженою з органом студентського самоврядування. Так, до розпорядження включили 99 студентів та 22 аспіранти.

Розмір академічної стипендії уряду:

для студентів – 2 480 гривень,

для аспірантів – 7 922 гривні.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що до управління українськими вишами можуть допустити роботодавців. Проте відмовлятися від безкоштовної вищої освіти не будуть.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив стипендії, премії і гранти українській молоді. Так, за ЗНО учні отримуватимуть щомісяця по 10 тисяч, переможці олімпіад – разову премію у 20 чи навіть 100 тисяч гривень.