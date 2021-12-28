12-річний підліток з Великої Британії за рівнем інтелекту обігнав Ейнштейна

Англійський школяр Барнабі Суінберн попросив від батьків на Різдво два подарунки – IQ-тест Менса та криптовалюту. І саме за тест 12-річний підліток отримав максимальну оцінку – 162 бали.

Рівень інтелекту вищий, ніж в Ейнштейна

Його результат виявився вищим, ніж у 99% населення Землі, адже середній показник у всьому світі становить 100 балів.

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За рівнем інтелекту 12-річний Барнабі випередив навіть Альберта Ейнштейна, адже вважається, що його IQ був на рівні 160 балів.

Після цієї новини хлопчика прийняли до товариства Менса – найбільшої організації для людей з високим коефіцієнтом інтелекту.

Чим захоплюється дитина

Мама хлопчика розповіла, що її син Бернабі Суінбейн захоплюється ринком криптовалют. Тому на Різдво він отримав конверт із грошима, які планує перевести у криптовалюту.

Також школяр обожнює математику та хімію. У майбутньому він мріє стати програмістом, а поки що вивчає університетські курси і хоче вступити до Оксфорду.

До слова, дослідницький центр QS Quacquarelli Symonds оприлюднив щорічний рейтинг найкращих університетів Європейських та Середньоазіатських країн на 2022 рік. До списку потрапив 41 виш з України. Рейтинг українських університетів – дивіться за посиланням.