Все частіше через виявлення коронавірусу в учнів або вчителів школу переводять на дистанційне навчання. Так, лише в Київській області 25 шкіл, а це понад 11 тисяч учнів, повністю перевели на онлайн-навчання.

Про це розповів заступник Київської ОДА Олег Торкунов, передає пресслужба відомства.

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Так, в Київській області підтверджено 190 випадків зараження COVID-19 серед педагогів та учнів. Натомість у столиці на коронавірус захворіли 207 школярів та 108 вчителів.

Торкунов зазначив, що на самоізоляції перебувають 90 окремих класів, в яких навчаються майже 3 тисячі дітей.

Які школи перейшли на дистанційне навчання в Київській області

Васильківський район: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї "Престиж" та "Успіх", Застугнянська ЗОШ;

Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї "Престиж" та "Успіх", Застугнянська ЗОШ; Переяслав-Хмельницький район: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;

Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ; Баришівська ОТГ : Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Фурсівська ОТГ : Пищиківський НВК;

: Пищиківський НВК; Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;

Баришівський район : Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Білоцерківський район : Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО "Перша гімназія", Білоцерківський приватний НВК "Міцва – 613";

: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО "Перша гімназія", Білоцерківський приватний НВК "Міцва – 613"; Обухівський район : Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Студениківська ОТГ : Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;

: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.; Кагарлицький район : Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;

: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.; Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.

Щодо садочків, то наразі в області на карантин закрито 11 дитячих садків з 686, де хворіють 21 дорослий та одна дитина.



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