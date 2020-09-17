Понад 11 тисяч учнів у Київській області навчаються дистанційно: перелік шкіл
Все частіше через виявлення коронавірусу в учнів або вчителів школу переводять на дистанційне навчання. Так, лише в Київській області 25 шкіл, а це понад 11 тисяч учнів, повністю перевели на онлайн-навчання.
Про це розповів заступник Київської ОДА Олег Торкунов, передає пресслужба відомства.
До теми У Києві вчителі носитимуть захисні щитки під час уроків: їх закуповує освітянська профспілка
Так, в Київській області підтверджено 190 випадків зараження COVID-19 серед педагогів та учнів. Натомість у столиці на коронавірус захворіли 207 школярів та 108 вчителів.
Торкунов зазначив, що на самоізоляції перебувають 90 окремих класів, в яких навчаються майже 3 тисячі дітей.
Які школи перейшли на дистанційне навчання в Київській області
- Васильківський район: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї "Престиж" та "Успіх", Застугнянська ЗОШ;
- Переяслав-Хмельницький район: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;
- Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Фурсівська ОТГ: Пищиківський НВК;
- Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;
- Баришівський район: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Білоцерківський район: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО "Перша гімназія", Білоцерківський приватний НВК "Міцва – 613";
- Обухівський район: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;
- Кагарлицький район: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;
- Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.
Щодо садочків, то наразі в області на карантин закрито 11 дитячих садків з 686, де хворіють 21 дорослий та одна дитина.
Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
-
Білоруським студентам, яких відрахували з вишів, допоможуть вступити в українські університетисьогодні , 12:22
-
Закриття шкіл через коронавірус та скандали в навчальних закладах – підсумки тижня в освіті10 вересня , 19:26
-
У МОЗ готові змінити роботу шкіл та дитячих садочків під час карантину15 вересня , 13:43