11 тисяч доларів за захист дисертації: доцента університету на Хмельниччині викрили на хабарі

Прокуратура викрила на хабарі доцентку кафедри одного з вишів на Хмельниччині. Вона вимагала від аспіранта 11 тисяч доларів за захист дисертації.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

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За даними слідства, доцентка вимагала від аспіранта 11 тисяч доларів США за успішне проходження навчання та захист кандидатської дисертації.

Після отримання частини цих коштів у сумі 4 тисячі доларів, її викрили та затримали.



Доцентку університету на Хмельниччині викрили на хабарі / Фото Офісу генпрокурора

До слова, доцента Львівського аграрного університету Олега Соколовського виправдали у справі про хабарництво. П'ять років тому він за 400 доларів написав дипломну роботу замість свого студента. Деталі – читайте у статті.