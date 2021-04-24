Цікаво, що екзаменатори дуже здивувалися, побачивши його на іспиті. Лев розповів, що екзаменатори спочатку подумали, що хлопець не туди прийшов.

До теми 15 дивних слів в англійській мові, які ви точно не чули

Зараз хлопець навчається у 7 класі.

Вивченню англійської я приділяю багато часу, тому що проводжу увесь цей час спілкуючись з іноземцями, дивлюся відео англійською, граю в ігри англійською,

– розповів хлопець.

Лев з дитинства мав схильність до мов. А його мама працює вчителькою англійської. За її словами, Лев змалечку встановив три національних рекорди – він почав читати у 2,5 роки.



Лев Бондаренко з Харкова / Фото "Суспільне"

Окрім того, учень вже заробляє кишенькові кошти за викладання, але мріє про іншу професію. Нині Лев вчить японську мову.

"Я намагаюся вчити ще й інші мови. Якщо я їх вивчу – я зможу працювати в ООН, літати до інших країн на роботу. Я б хотів бути морським біологом, плавати на якихось дослідницьких суднах", – говорить Лев.

До слова, у Нігерії жінка змогла вперше сісти за шкільну парту у віці 50 років. А все через те, що змалечку Шаде Аджаї допомагала тітці у магазині і жодного разу не була у школі. Історію – читайте за цим посиланням.