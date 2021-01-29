Верховна Рада проголосувала за постанову про премії для випускників. Так, учні отримають по 100 тисяч гривень за найкращі результати на ЗНО у 2021 році.

Джерело: 24 канал

Народні депутати розглянули постанову про премії за ЗНО під час засідання 29 січня. За відповідне рішення проголосувало 312 депутатів.

До теми Зеленський затвердив стипендії за ЗНО, премії за олімпіади і гранти на навчання за кордоном

Скільки учнів та хто отримає премії? Отож, 30 учнів, які з чотирьох предметів ЗНО наберуть 790 чи більше балів (але один предмет має бути написаний на 200 балів), отримають по 100 тисяч гривень премії.

Але тут є одна умова – гроші отримають лише ті випускники, які вступатимуть у 2021 році до українського вишу.

До слова, 28 грудня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив стипендії, премії і гранти українській молоді. Так, за ЗНО 10 учнів отримуватимуть щомісяця по 10 тисяч, переможці всеукраїнських олімпіад – разову премію у 20 тисяч, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч гривень.

Також кожного року будуть виділятися президентські гранти для навчання за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо. Деталі – читайте за посиланням.