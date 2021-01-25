Верховна Рада розгляне постанову про премії для випускників, які отримають найкращі результати на ЗНО у 2021 році. Так, абітурієнти отримають по 100 тисяч гривень.

Джерело: РБК-Україна

Нардепи можуть розглянути цей документ на цьому або наступному пленарному тижні. Голова парламенту Дмитро Разумков розповів, що зараз важливим питанням є постанова про премії Верховної Ради для кращих учасників ЗНО.

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Так, преміювати будуть учасників ЗНО, які вступатимуть до українських вишів.

В незалежності від соціальних умов та того, в якій сім'ї росте дитина, їх треба забезпечити можливістю гідно вчитися в Україні. Не їхати за кордон, а тут вчитися, тут залишатися, допомагати розбудовувати нашу державу,

– додав Разумков.

Як українцям отримати премію? 30 найуспішніших випускників, які за сумою балів чотирьох предметів наберуть 790 балів і більше, в тому числі один предмет на 200 балів, отримають премію 100 тисяч гривень. Але тільки у випадку вступу в український вищий навчальний заклад.

До слова, 28 грудня уряд схвалив проєкт указу Президента України про призначення 100 тисяч гривень на преміювання школярів за високі бали на результатах ЗНО. Йдеться про 20 премій по 5 тисяч гривень кожному з учасників ЗНО. Це буде щорічна премія від президента випускникам, які здобули найвищий результат на тестуванні.