В Україні все частіше школи переводять на дистанційне навчання. І хоча всі думають, що це схоже до канікул, не всі діти можуть це витримати. Як учні навчаються онлайн – дивіться кумедні фото.

Технології мають полегшувати дистанційне навчання під час пандемії, але іноді це може бути абсолютно виснажливим, передає видання Bored Panda.

Цікаво Невдалі весільні фотографії, від яких неможливо втримати сміх

І найбільше це відчувають діти з молодшої школи. Адже часто вони не досиджують урок до кінця та можуть заснути просто посеред навчання. Загалом, є безліч кумедних історій про онлайн-навчання.

І батьки замість того, щоб насварити дитину за це, поділилися в соцмережах найприкольнішими фото своїх дітей під час дистанційного навчання. І ці світлини розвеселять кожного.

Кумедно, що найчастіше діти стикаються з такими проблемами, як солодкий сон під час уроку, непосидючість і жодної мотивації.

Дивіться смішні фото, які доводять, що дітям тяжко дається дистанційне навчання: