10 шляхів до успіху: поради від фінансових експертів Forbes для бізнесменів

Якщо ви не відкрили свою фінансову фірму, то бухгалтерія, скоріш за все, – не ваша найсильніша навичка. Кожен власник бізнесу повинен сприймати фінансову грамотність як пріоритет для розвитку.

Джерело: Forbes

Не потрібно отримувати спеціальну фінансову освіту чи складати екзамени, натомість необхідно здобути базові знання у сфері фінансів, розуміти та спілкуватися зі своїм бухгалтером чи фінансовим радником. Експерти з фінансових питань Forbes дають на те кілька порад.

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Команда з фінансових питань

Якщо в малому бізнесі ви й сам собі бухгалтер, в трохи більших підприємствах варто створити команду з фінансових питань. Це мають бути довірені люди, які займаються питаннями страхування, інвестицій та виплат.

Щонайменше раз в рік робіть засідання команди та беріть безпосередню участь в обговореннях. Всі працівники повинні знати та розуміти ціль бізнесу, план діяльності та відчувати свою підконтрольність і важливість прозорої звітності.

Колообіг грошей

Розуміння всіх аспектів колообігу капіталу є джерелом життєдіяльності будь-якого бізнесу. Знати, звідки беруться кошти, куди вони йдуть та яка їх кількість – запорука здорового та успішного підприємництва.

Більшість провідних підприємців світу не володіють всіма цифрами та показниками, проте чітко можуть пояснити рух своїх грошей простими словами.

Нав'язливі запитання

Бухгалтери часто надають звіти припускаючи, що власники підприємств розуміють всі складні деталі та методи підрахунків.

Ці звіти, насправді, є есенцією розуміння структури та діяльності бізнесу, тому не бійтеся проводити зайвий час з бухгалтером, задаючи якомога більше запитань.



Запитання бухгалтеру / Фото Pexels

Реальний стан рахунків

Безліч власників бізнесу концентруються на балансі своїх банківських рахунків виключно раз на рік, коли доводиться сплачувати податки.

Відстежуйте стан рахунків в реальному часі, щонайменше раз на тиждень, тим паче, що завдяки мобільному банкінгу сьогодні це стало набагато простіше.

Експертна точка зору

Мати у розпорядженні власного бухгалтера чи радника з фінансових питань бізнесу – завжди добре. Та якщо ви невпевнені в прозорості грошового потоку свого бізнесу, не нехтуйте можливістю отримати незалежну точку зору.

Існує безліч незалежних фінансових фірм, які можуть надати експертну оцінку з грошових питань бізнесу та порадити, як, де і що варто змінити.

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Успіх конкурентів

Не забувайте порівнювати власний дохід з фінансовими показниками інших підприємств у вашій галузі діяльності. Порівняння дозволить визначити власні помилки та зрозуміти слабкі місця бізнесу.

Успішніші підприємства мають бути орієнтиром для розвитку власної справи, а порівняння фінансових звітів конкурентів – найкращий спосіб підвищити власну фінансову грамотність.



Успіх конкурентів / Фото Pexels

Складні фінансові розрахунки

Безліч власників бізнесу довіряють всі фінансові питання одній особі. Бухгалтери володіють нюансами та специфікою грошового колообігу.

Часто, коли бізнесмени просять щось пояснити, підлеглі говорять, що це надто складно. Дайте завдання розповісти вам про все, наче п'ятикласнику, і ви здивуєтеся, наскільки легше вам буде контролювати власний бізнес.

Додатки для агрегування даних

Використовуйте безкоштовні додатки для агрегування даних, – програми для поєднання декількох окремих фінансових одиниць в одну.

Це неабияка допомога власникам малого бізнесу, адже такі додатки дозволяють зрозуміти середній баланс підприємства та допомагають приймати розумні рішення.

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Курси бухгалтерії

Власникам бізнесу не зайвим буде пройти курси бухгалтерського ремесла для початківців. Базові знання про фінансові показники, підрахунок та коефіцієнти в рази підвищить фінансову грамотність.

Фінансові звіти

Кожного місяця переглядайте всю фінансову звітність. Розберіться, чому окремі витрати мають окремі категорії, чому деякі доходи не вказані в загальний показник прибутку, а також яка специфіка всіх рахунків.