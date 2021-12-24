Правильна підготовка та організація можуть позитивно вплинути не тільки на процес навчання, але і не кінцевий результат. Постійне вдосконалення власних навичок та позитивне налаштування на роботу можуть покращити оцінки та підвищити ефективність під час навчання.

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Експерти поділилися 10 секретами успішного учня. Знання про те, як покращити свою роботу та підвищити мотивацію, можуть допомогти учневі досягти більшого.

Як ефективніше вчитися

Організуйтеся

Планувальники та щоденники, хоч здаються доволі нудними речами, проте мають беззаперечну користь. Варто вести список домашніх завдань, проєктів та тестів – так ви гарантуєте собі те, що не забудете про завдання та виконаєте його вчасно.

Ведення щоденника допоможе бути ефективнішим / Фото Unsplash

Будьте уважними на уроці

Коли вчитель викладає предмет, варто звернути увагу на новий матеріал. Спробуйте уникнути відволікань та зосередьтеся на процесі. Експерти рекомендують робити нотатки своїми словами – щоб нова інформація краще засвоювалась.

Іноді дійсно важко сконцентруватися на навчанні – речі, що відволікають, є скрізь. Варто зрозуміти, що однокласники, смартфони, книжка, вікно з видом на вулицю стають факторами відволікання. Вимкніть мобільний телефон та уникайте контакту з друзями під час уроку – це допоможе звернути увагу на навчання та допоможе вам не відволікатися.

Варто бути уважним на уроці / Фото Unsplash

Ведіть конспекти

Написання чітких і повних конспектів на уроці допоможе вам обробити інформацію, яку ви вивчаєте. Ці нотатки також стануть навчальними записами, які можна буде переглянути перед тестом. Поговоріть з друзями або вчителем, якщо ви пропустили урок, щоб переконатися, що ваші нотатки повні.

Переглядайте записи

Окрім того, що ваші особисті записи допомагають під час тестів, вони також можуть бути корисними для засвоєння інформації. Варто регулярно переглядати конспекти – після уроків, під час відпочинку чи на перерві. Перегляд нотаток допомагає перенести інформацію, засвоєну короткочасною пам’яттю, на довготривалу – так шанси успішного складання тесту підвищуються.

Перечитування конспектів покращує запам’ятовування / Фото Unsplash

Спрощуйте нотатки

Стиснення конспектів, які ви записуєте в класі, допоможе краще розібратися в темі. Структуруйте нотатки після уроку та робіть наочні пояснення до теми. Упорядкування та спрощення матеріалу може бути ефективним – розуміючи, що варто запам’ятати та візуалізувати, ви зможете досягти більших успіхів.

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Ставте питання

Якщо тема чи якийсь фрагмент із неї вам незрозумілий – не бійтеся підіймати руку та питатися у вчителя. Якщо вам не зручно питати на очах у всіх, варто написати собі нагадування, щоб поговорити з учителем після уроку.

Говоріть з учителями

Викладачі завжди зацікавлені в тому, щоб ви краще вчилися. Варто поговорити зі своїм учителем та попросити роз’яснення або додаткову допомогу, якщо вона вам потрібна. Ініціатива звертатися за допомогою до вчителів дуже корисна – так ви не тільки можете покращити оцінки, але і стосунки з викладачем.

Вчитель допоможе розібратися з незрозумілими завданнями / Фото Unsplash

Оберіть собі місце для навчання

Варто зробити собі простір, який зможе допомогти вам сконцентруватися на навчанні. Місце для навчання має бути тихим та добре освітленим. Також зверніть увагу на те, щоб навколо вас, поки ви навчаєтеся, не було підвищеного руху – поряд не перебувають члени родини чи домашні улюбленці. Ця атмосфера навчання допоможе вам сконцентруватися та успішно виконати завдання.

Місце для навчання впливає на ефективність / Фото Unsplash

Навчайтеся інтервально

Не варто робити все домашнє завдання разом – на це може піти кілька годин. Експерти пропонують робити на кожні 30 хвилин навчання 10 – 15-хвилинну перерву – розрухайтеся, випийте води чи поспілкуйтеся з близькими людьми. Короткі навчальні сесії вважаються ефективнішими та допомагають максимально використовувати час навчання.

Робіть перерви піч час навчання / Фото Unsplash

Вчіться колективно

Робота з однокласниками сприяє створенню інтерактивного середовища, яке допоможе вам зацікавитися. Це дає вам можливість перевірити свої знання з іншими, один одного та допомогти підвищити впевненість. Мініконкурси можуть підвищити здорову конкуренцію та бажання навчатися краще.

Робота в групі підвищить ефективність навчання / Фото Unsplash