У сфері освіти досі залишається актуальним питання про те, скільки років має тривати шкільне навчання. До чого може призвести 10-річне навчання в школі – пояснила колишня міністерка Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич.

25 жовтня, у день місцевих виборів, Президент України Володимир Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування, що стосуватиметься медицини, школи та парламенту. До нього можуть включити й питання про 10-ти або 12-ти річне навчання у школі, написала на своїй сторінці у фейсбуці ексміністертка МОН Лілія Гриневич.

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Вона запевнила, що упродовж кількох останніх десятиліть тривалість шкільної освіти збільшувалась. До того ж, 12-річне або 13-річне навчання в школі є у всіх цивілізованих країнах світу. "На території Європи 11-річна повна загальна середня освіта залишилася тільки в Україні, Росії і Білорус", – нагадала ексміністерка.

Лілія Гриневич вважає, що від якості освіти залежить здатність людини до критичного і творчого мислення, її професійна самореалізація, ухвалення відповідальних рішень та культурне самовизначення. Також це впливає на суспільні стосунки та на якість життя в країні.

До чого призведе програма 10-річного навчання

За словами Гриневич, в такому випадку учні будуть навчатися на один рік менше, ніж це є зараз. А це може означати скорочення кількості вчителів та коштів на їхню заробітну плату.

З середньою освітою молодь буде змушена здобувати вищу освіту в Україні та працювати тут. На базі 10-річного навчання людина не зможе вступити до жодного університету в цивілізованій країні,

– наголосила вона.

Також Гриневич додала, що неосвіченими людьми легше маніпулювати, годувати їх фантазіями та пустими обіцянками. "Це, мабуть, і є план влади, як зробити нашу країну унікальною у світі", – додала вона.

Окрім того, ексміністерка вважає, що теперішня влада своїми вчинками може зробити шкоду своєму народу, а підкріпить це результатами маніпулятивного опитування, яке "зробили за численними проханнями".