Школи Італії закриті на карантин щонайменше до 6 квітня через збільшення кількості хворих на COVID-19. І зараз діти навчаються дистанційно. Так, 10-річна дівчинка Фіамметта в Італії навчається на онлайн-уроках у горах.

10-річна школярка Фіамметта не могла сидіти вдома одна, поки її мати цілими днями працювала, тому вона вирішила допомогти татові пасти кіз.

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Дівчинка доєдналася до онлайн-навчання на маленькому столику посеред природи на півночі Італії – біля руїн Рокка-ді-Самоклево, на схилі гори Ваза. І замість шкільного дзвінка дівчинка чує десятки дзвонів кіз.



​Так, Фіамметта насолоджується на природі дистанційними уроками разом зі своїми новими друзями-козами, з якими грається під час перерви.

"Фіамметта дуже добре вчиться в школі, і швидко адаптувалася до гірського середовища. Вона примудряється ходити на уроки до вчителів під час спеки та в період, коли потрібно допомогти батькам з тваринами", – кажуть батьки дівчинки.

10-річна дівчинка навчається у четвертому класі та відвідує школу в місті Меццоломбардо, провінція Тренто.

Додамо, що через стрімке поширення коронавірусу на початку березня уряд Італії знову закрив школи на карантин.