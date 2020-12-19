В умовах пандемії вчителі змушені працювати в незвичному їм дистанційному форматі. Але вони часто під час своєї робити стикаються з різноманітними труднощами – від організації онлайн-уроку до відсутності зворотного зв’язку від учнів.

Як тоді вчителям впоратися з важкими викликами сучасних реалій? Європейський навчальний фонд на платформі Open Space опублікував 10 порад щодо дистанційного навчання для вчителів.

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Додамо, що МОН спільно з Мінцифри запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн".

10 порад, як вчителям підготуватися до онлайн-навчання

Приймайте етапи розвитку онлайн-навчання

Обмін досвідом між колегами сприятиме покращенню якості надання освітніх послуг. Тому не соромтеся говорити з іншими вчителями про організацію дистанційного навчання. До того ж, такі технології будуть вдосконалювати ваші професійні навички.

Слідкуйте за результатами навчання учнів

Вчителям важливо слідкувати за навчанням учнів, дивитися на їх ставлення до такого онлайн-освіти тощо. Окрім того, не намагайтеся давати більше інформації для учнів – краще менше, але з користю.



Дистанційне навчання / Фото 25r-digital

Використовуйте різні методи та прийоми

Для досягнення кращого результату можна поєднувати стандартні методи із цифровими технологіями. Це надасть вашим урокам різноманітності. Але тут важливо не забувати про почуття міри.

Плануйте свій час

Вчителеві важливо планувати власний час. Заплануйте для кожного уроку виділяти близько 20 хвилин на викладення теоретичного матеріалу, а решту часу віддайте для практики та закріплення матеріалу. І найважливіше при будь-якій формі навчання – спілкування з учнями.

Розподіляйте великі завдання

Краще великі завдання розділяти на етапи з чіткими часовими рамками. Тоді учням буде легше й зрозуміліше опрацьовувати матеріал.

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Мотивуйте себе та своїх учнів

Вчитель має оцінювати та вдосконалювати кожен урок, і також насолоджуватися досягнутим успіхом. Будьте взірцем для наслідування та своїх учнів. Не порівнюйте результати під час дистанційного навчання з тими, що прогнозували отримати в класі.

Навчайтеся вчитися

Показуйте своїм учням, що ви готові до змін і вмієте використовувати в освітньому процесі сучасні технології.

Довіряйте керівництву та своїм співробітникам

Ваші досягнення будуть оцінені так само, як під час звичайних уроків. Тож, довіряйте колегам і керівництву та прислухайтеся до їхніх порад.

Отримуйте зворотній зв’язок від колег та учнів

Експерти стверджують, що відгуки від учнів, батьків та колег покращують якість уроків та збільшують зацікавленість до них.

Насолоджуйтеся своєю професією

Діяльність вчителя важлива для суспільства та країни. Адже саме ці люди впливають на розвиток та становлення майбутнього.