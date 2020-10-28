Фахівці склали рейтинг найбільш впливових університетів світу. Цікаво, що до нього потрапили 183 заклади освіти з України. Ми підготували для вас десятку українських вишів, які посіли найвищі місця.

Рейтинг опублікували на сайті AcademicInfluence. Його створила група науковців і фахівців з аналізу даних за певним алгоритмом.

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Фахівці вважають, що будь-який університет впливовий не сам по собі, а завдяки людям, які в ньому навчалися або працювали. Тобто впливовість університету оцінюється саме через тих людей з вишів, які зробили значний внесок у певній галузі.

До світового рейтингу 2020 року потрапили 183 заклади освіти з України. Так, найвпливовішими університетами України, за версією AcademicInfluence, стали Києво-Могилянська академія (886 місце у світі), Львівський національний університет імені Івана Франка (915 місце у світі) та Київський політехнічний інститут (1390 місце у світі).

Список 10 найвпливовіших університетів України

Києво-Могилянська академія; Львівський національний університет ім. І. Франка; Київський політехнічний інститут; Одеський національний університет ім. І. Мечникова; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана; Національний медичний університет ім. О. Богомольця; Львівська політехніка; Таврійський національний університет ім. В. Вернадського; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Натомість у світовому рейтингу лідирують Гарвардський, Стенфордський та Массачусетський університети.

До слова, у 2020 році в Україні оцінили діяльність університетів. Так, серед двохсот вищих навчальних закладів рейтинг очолюють КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Сумський державний університет.



Найкращі виші України / Інфографіка 24 каналу