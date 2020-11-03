Вчителям варто весь час розвиватися, вчитися і бути підтримкою для школярів та колег. У цьому завжди допоможуть книги. Тож, дивіться, які книги мають прочитати сучасні вчителі для свого розвитку.

Невеликий перелік книг, які будуть корисними для вчителів НУШ та стосуються філософії освіти, психології дитини, технологій навчання та виховання, підготувало видання Osvita.ua.

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10 корисних книжок для сучасного вчителя

"Лицем до дитини"

Авторка книги – Оксана Винницька. Вона розповідає, як виховати дитину творчою, ініціативною та комунікативною. Вчителі там дізнаються відповіді на різні питання. Зокрема, для чого потрібна робота в групах в початковій школі, яким має бути планування та оцінювання тощо.

"Листи до сина"

Їх написав відомий український поет Василь Стус. Ця книга спонукає дорослих поділитися власним досвідом з дітьми. Василь Стус створив цілу серію листів до сина, які вплинули на становлення особистості Дмитра, а він видав книгу, додавши свої коментарі.

Змістовні поради Василя Стуса надихають не здаватися, вірити в себе, не соромитися власних поразок і з упевненістю крокувати до своїх цілей. Саме цього вчителі та батьки мусять навчити своїх дітей.

"Свобода від виховання"

Автор книги – Діма Зіцер. Він запевняє, що для гармонійного розвитку дітей потрібна не лише педагогіка, а й логіка. Також він розповідає, що найкраще в житті з дитиною трапляється всупереч традиційному вихованню.

Досвідчений педагог Діма Зіцер вже кілька років вивчає взаємодію дорослих і малих людей. У своїй книжці він розповідає, як знайти радість від спілкування з дітьми, і доводить, що ростити їх — це цікава пригода, а не обов’язок.

"Освіта проти таланту. Сила творчості"

Це книга Кена Робінсона. Автор цікаво та доступно описує, як інтелект і креативність працюють на біологічному рівні, та пояснює, чому творчість треба повернути до організації навчання.

У книжці безліч розповідей про те, як відомі компанії досягли успіху, наповнивши повсякденну діяльність творчістю. А ще цікаві оповіді з життя знаменитостей, які реалізували себе всупереч обставинам, і практичні поради, як змінити шкільну систему, додавши трохи творчості.

"Педагогіка пригноблених"

Це книга Пауло Фрейре. Вона про те, що нова філософія освіти сприяє визволенню людини від фізичного, психологічного чи культурного гноблення.

Адже людина досягає особистого розвитку лише в результаті рівноправного діалогу, у якому вона має право й можливість «говорити своє» про навколишній світ і перетворювати цей світ завдяки критичному сприйняттю дійсності.

"Технології розвитку критичного мислення учнів"

Автори – Алан Кроуфорд, Венді Саул, Самюель Метьюз та Джеймс Макінстер. Книжка містить корисні практичні матеріали з методами і прийомами розвитку критичного мислення учнів під час викладання різних предметів.

Видання особливо допоможе тим педагогам, які прагнуть до запровадження інноваційних технологій.

"Фінські уроки 2.0. Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії"

Автор – Пасі Салберґ. Там описана унікальна та справедлива фінська освіта. Він розповідає історію освітньої реформи у Фінляндії, аналізує освіту цієї країни з різних сторін. Автор пояснює, як інші країни можуть скористатися вдалим досвідом фінів.

"Виховання без травмування або Навіщо дітям дорослі?"

Книгу написала Вікторія Горбунова. Вона розповідає, як знайти рівновагу між турботою про безпеку дитини та гіперопікою, відмовитися від традиційних залякувань та покарань.

Авторка також розповідає, як допомогти дитині розвинути в неї адекватну самооцінку, як навчити її жити щасливим життям, а не переживати тривоги дорослих. Також там йдеться про небезпеки методик раннього розвитку та про те, чому непосидючим дітям важливо щодня бачити прояви батьківської турботи.

"Енциклопедія інтерактивного навчання"

Авторка – Олена Пометун. Вона зібрала поради про те, як грамотно використовувати інтерактивні технології, адже це робить навчання цікавим та ефективним.

У цій книжці є все, що варто знати про інтеракцію – сутність цієї технології навчання, теорія інтерактивного уроку, алгоритм вибору певного методу, прийоми створення позитивної атмосфери та інші важливі речі.

"Як розмовляти з дітьми про мистецтво"

Авторка – Франсуаза Барб-Ґалль. Вона підказує, як навчити дітей бачити картину, розуміти її і відчувати. На найбільш поширені питання авторка запропоновала лаконічні відповіді, покликані задовольнити цікавість і заохотити до нових пошуків. Це такий собі конспект, путівник та довідник.