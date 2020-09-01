1 вересня 2020 українські школи розпочинають новий навчальний рік. Звісно, з карантинними обмеженнями. Оскільки нововведення уряду носять передусім рекомендаційний характер, остаточне рішення щодо організації навчального процесу приймали уже на місцях. І ці правила у різних закладах можуть значно відрізнятися та подекуди викликають чимало запитань.

Батьки школярів та педагоги напередодні 1 вересня розповіли сайту 24 каналу, які оголошені їхніми закладами освіти рішення здаються їм суперечливими, що викликає тривогу і як виходять із ситуації.

Домашнє навчання та сухпайки

На форумах та у соціальних мережах батьки скаржаться, що у деяких навчальних закладах Києва все ж з учителів та батьків збирають гроші для забезпечення шкіл і класів речами, необхідність яких передбачена рекомендаціями МОЗ і МОН.

Деякі батьки своєю чергою не планують відпускати дітей до школи принаймні перші кілька тижнів – класи переповнені і просто немає впевненості у тому, що у школі будуть дотримуватися всіх необхідних заходів обережності. І вони матимуть на це право, оскільки у багатьох закладах головним нововведенням є саме домашнє навчання.

Тобто, як пояснили батькам, кожен учень може весь рік навчатися вдома і при цьому числитися у своєму класі. Однак він муситиме 4 рази на рік здавати контрольні іспити вчителям.

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Ще варіанти навчання: клас поділили на дві групи, які ходять до школи через тиждень (одна група навчається очно, інша – дистанційно). Подекуди пішли іншим шляхом і запровадили навчання у дві зміни. І тут деяким педагогам-предметникам та персоналу шкіл потрібно перебувати на роботі фактично з 8:00 до 20:00. Про будь-які доплати за перепрацювання не йдеться.

Тим часом у низці столичних шкіл офіційно запрошували рідних першокласників прийти на святкову лінійку (учнів 2-11 класів це, як правило, не стосувалося). Так, на лінійку, проведення яких скасували на державному рівні. Щоправда, з рекомендаціями дотримуватися дистанції та масками й температурним скринінгом для батьків.

У нашому першому класі 30 дітей і на групи нікого не ділять, все як завжди. Навіть група продовженого дня буде – але без денного сну з причини карантину,

– розповіла нам мама першокласниці однієї зі шкіл Дарницького району Києва Ольга.



Рекомендацій щодо дистанції і масок дотримувалися не всі / Фото 24 канал

Вчителька школи Святошинського району столиці натомість зазначає: нічого, окрім масок, купувати не потрібно – ні батькам, ні педагогам.

З нововведень тут – змінне взуття (раніше це вимагали лише за поганої погоди, наразі ж з 1 вересня – "щоб з вулиці не несли нічого"). Також те, що класи приходять на уроки на різний час: одні на 8 ранку, інші – на 8.30 і так далі. Відповідно, навчальний день розтягується як для учнів, так і для вчителів, які викладають одночасно у різних класах. Про підвищення зарплат педагогам та шкільному персоналу також не йдеться.



Деякі школи провели лінійку для першачків / Фото Getty Images

На "карантинні" групи у школі розподілу класів немає, хоч переважна більшість нараховує до 30 дітей. Якщо у однієї дитини з класу виявляють симптоми ГРВІ – її ізолюють. У разі підтвердження COVID-19, весь клас відправляють на 14 днів на самоізоляцію. Вчителі при цьому продовжують займатися з іншими класами очно, а з зазначеним – дистанційно.

Тому й називали навчання змішаним – тому що один урок з одним класом може бути очно, а другий урок, наприклад, якщо на самоізоляції клас, то дистанційно. Тобто вчитель іде з ноутбуком у той кабінет, де є інтернет, і проводить наступний урок дистанційно,

– пояснила педагог.

Щодо їдальні – для дітей молодших класів цього закладу передбачені сухі пайки, які їм будуть приносити у кабінет. Старшокласникам тут потрібно приносити обіди з собою.

Саморобні щитки й ігнорування рекомендацій: що у "помаранчевій" зоні

Що стосується "помаранчевої" зони, тут навчальний рік розпочався з більш помітними обмеженням. Учителька однієї зі шкіл Чернівецької області, яка має понад 25-річний стаж роботи, Ольга Дмитрівна (ім'я змінено на прохання героїні) зазначила сайту 24 каналу, що "такого, вибачте, дурдому у нас ще не було".

За її словами, "міністерство зайняло позицію страуса". Оскільки те, що наразі пропонують, носить рекомендаційний характер. Тобто вся відповідальність по суті – на адміністрації школи. При цьому про такий важливий аспект, як забезпечення необхідними засобами та фінансування, "вгорі" не говорять.

Все кинули на місця: "Ви собі там усе вирішуйте, щоб у нас не було головного болю",

– зазначає педагог.

Передусім йдеться про технічне забезпечення шкіл: у даному навчальному закладі все, що є – це комп'ютери 2002 року у кабінеті інформатики. Дистанційне навчання, звісно, вчителі проводили "як могли" – на власних гаджетах, які, зрештою, у багатьох повиходили з ладу – "тому що інформації дуже багато". Так само за літо не зросла кількість гаджетів і в родинах. Ольга Дмитрівна зазначає: чимало сімей мають по 2-3 дітей-школярів, а смартфон – лише один, або ж узагалі жодного.

Антисептиками школа забезпечена – місцева влада придбала. Маски всі купують для себе самі. Вчителька пояснює – забезпечити усіх дорого:

Ми вдома сіли з чоловіком (він теж учитель) і порахували, що на нашу школу треба близько 30 тисяч гривень на місяць, щоб купити усім маски. Це – лише одна школа і лише на маски.

Ольга Дмитрівна має чимало запитань і до проведення коригуючого навчання, яке зобов'язані провести у всіх школах. Як пояснили вчителям у даному закладі: потрібно повторити матеріал за весь попередній рік і вибрати найбільш важливе: "Я не розумію, як це – вибрати найважливіші теми? Також протягом цього періоду не можна дітям виставляти оцінки. Який тоді який стимул навчання? Він втрачається".



Навчальний рік починається з коригуючого навчання / Фото Getty Images

У "помаранчевій" зоні вчителям на уроках потрібно носити спеціальні захисні щитки. Вартість одного в середньому – 80 гривень. Вчителька розповідає: придбати за таку суму можливість є, однак, по-перше, уже немає часу. По-друге, невідомо коли його доставлять (йдеться про інтернет-магазини) та чи доставлять узагалі.

Місцеві органи влади ними школи не забезпечили. Тому колеги Ольги Дмитрівни власноруч роблять їх з аркушів для ламінування документів:

Берете два листки. Один внизу заокруглюєте, щоб було у вигляді щита, а з другого – робите стрічку прямокутну, щоб його можна було на голову вдягнути. І з боків або степлером, або дироколом для паперу дірки пробили і прошили собі. Такий варіант щитка.

За її словами, виходить значно економніше і швидше. Проте є два непродуманих моменти: як бути вчителям, які носять окуляри, та реакція учнів: "Розумієте, ми для них будемо, як інопланетяни. Чи не перетворять вони це у насмішки, хаос?".

У цьому контексті Ольга Дмитрівна згадує рядки з пісні про туриста: "Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, турист на пузе проползет и ничего с ним не случится". І зараз, за її словами, тут цілком могло б ітися про педагогів: що б не було, вчитель вихід знайде.



Школярі з "червоної" зони мусять навчатися дистанційно / Фото unsplash

У цілому ж учителям тут не до жартів, оскільки наразі регіон – уже на межі "червоної" зони. І про роботу під час можливих більш жорстких обмежень педагогам дещо розповіли "з області":

Всі усвідомлюють, що у багатьох дітей немає вдома технічного забезпечення. Тому дирекція закладу має розробити так графік у "червоній" зоні, щоб цих діток долучити – аби вони ходили до школи. Розсаджувати їх у класі на певній відстані і щоб учителі для них проводили уроки. Така рекомендація. Вибачте – червона зона!

Тобто виходить, що більшість дітей залишаються вдома – з ними треба працювати дистанційно. А з тими, у кого немає технічних засобів – у класі. Про будь-яку доплату за цю роботу не йдеться. Як і про її ризики та, по суті, абсолютну невідповідність рекомендаціям уряду. Нагадаємо, навчальні заклади у "червоній" зоні працювати не повинні.

Варто додати, що на систему освіти до 1 вересня не виділено жодних коштів з фонду протидії СOVID-19 (навесні в освіти забрали 4,9 млрд грн). Про це зазначила колишня очільниця МОН Лілія Гриневич в інтерв'ю сайту 24 каналу. В цілому сфера освіти до цього часу отримала лише 52 млн на відшкодування оплати учасникам пробного ЗНО.

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Якщо говорити про технічне забезпечення, ексміністерка навела приклади інших країн, де використовують так звані шкільні планшети. Вони є власністю школи і не коштують дорого, тому що в них дуже обмежений функціонал – рівно для того, щоб забезпечити процес дистанційного навчання. Такі планшети діти могли б випозичати додому. Принаймні на тих територіях та у тих школах, де учні не мають удома доступу до таких можливостей.

Але для цього потрібне фінансування. І, головне, відповідне рішення "згори".



Рекомендації щодо правил роботи освітніх закладів / Інфографіка 24 канал