З 1 вересня учні та студенти повернуться до навчання у режимі офлайн, – МОН

Українські навчальні заклади 1 вересня нарешті повернуться до очної форми навчання. Для цього у школах мають облаштувати місця для укриття у разі загрози авіаудару.

Про те, як відбуватиметься навчальний процес в Україні, розповів в ефірі національного телемарафону заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.

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Як працюватимуть навчальні заклади в Україні

1 вересня освітній процес в Україні відновлять в режимі офлайн. Всі діти, студенти та учні мають піти до шкіл, університетів та коледжів професійно технічної освіти. Я закликаю наших дітей готуватися до офлайн-процесу в українській освіті,

– наголосив Вітренко.

Він додав, що робота навчальних закладів у прифронтових населених пунктах залежатиме від безпекової ситуації.

Зауважимо, раніше мер Львова Андрій Садовий казав, що школи в місті відкриють 1 вересня. Однак чиновник наголошував, що діти повернуться у шкільні стіни лише в тому разі, якщо не буде якихось екстремальних ситуацій.

За словами Садового, тим школам, які не мають бомбосховищ, потрібно знайти укриття в сусідніх установах.

У шкільну програму внесуть зміни

Російська армія з 24 лютого зруйнувала в Україні 20% шкіл і дитячих садочків. Президент Володимир Зеленський доручив до 1 вересня відновити якомога більше навчальних закладів . У деяких школах ремонт займе близько місяця, адже пошкодження там незначні. Однак є й повністю зруйновані навчальні заклади, які потрібно зносити і будувати з нуля.

Вітренко також розповів, що в українську навчальну програму внесуть зміни. Вони стосуються предметів "світова література" та "історія". Наразі при Міністерстві освіти та науки працюють робочі групи, які займаються цим питанням. До 15 червня ці групи мають подати результати обговорень.

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Заступник міністра наголосив, що українські учні не читатимуть роман російського письменника Льва Толстого "Війна та мир". Усі твори, які возвеличують російські війська, зникнуть з програми. Нових підручників у школах, швидше за все, не буде. Натомість вчителі отримають оновлений план роботи.

Крім того, МОН хоче посилити національно-патріотичне виховання молодого покоління. А в програмі предмета "Захист Вітчизни" додадуть теми про правила поведінки з мінами та вибухонебезпечними предметами. Адже в теперішніх умовах це дуже важливо.

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