1 вересня у школах: як політики привітали учнів з початком навчального року

Сьогодні учні схвильовано зустрічаються з друзями перед дверима закладу освіти та готуються до перших занять. Цього року школи проводять святкові лінійки та вітають дітей з початком нового навчального року. До привітань долучилися і українські політики.

Журналісти "Освіта 24" зібрали зворушливі привітання з 1 вересня та приємні побажання для школярів до Дня знань. Чого найбільше бажають школярам – читайте у статті.

Важливо Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Володимир Зеленський

Джерело: фейсбук Володимира Зеленського

Президент України написав у соціальних мережах, що 1 вересня – це радісний і важливий день. Дітям вже час повертатися до навчання.

Зеленський наголосив, що вже запрацювала програма «Здорова Україна», значна частина якої присвячена саме активностям школярів і студентів. Адже культура спорту і здоров'я – це те, чого також потрібно навчатися, щоб мати якісне життя.

Але ключове – це мотивація… Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті,

– написав він.

За його словами, багато людей ще не зовсім відчувають, які фундаментальні зміни у глобальному світі можливі вже найближчими десятиліттями – нові технології, економічні процеси, соціальні відносини..

"І щоб адаптуватися до такої трансформації, треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим вміння завжди навчатися", – вважає Зеленський.

На його думку, держава виконує свою частину завдання. Зокрема, оновлюють школи по всій країні й планують зробити сучасною освітню інфраструктуру. Також уряду має вимогу щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь.

Олена Зеленська

Джерело: фейсбук Олени Зеленської

Перша леді та дружина президента Олена Зеленська долучилася до привітань. За її словами, сьогодні важливий день – початок нового навчального року.

Для когось це бентежний перший клас, а для когось – відповідальний період, час підготовки до вступу у виш. Усім без винятку хочу побажати успіху та продуктивного року. Школярі, пам’ятайте, що це один із найважливіших періодів, коли ви інвестуєте у власне майбутнє. Батьки, мудрості й витримки нам! З Днем знань,

– написала вона.

Сергій Шкарлет

Джерело: Міністерство освіти і науки

Сергій Шкарлет також привітав зі святом освітян, науковців, студентів і школярів. "Я щиро вітаю вас зі святом 1 вересня – з Днем знань! З новим навчальним роком, який Україна розпочинає в такому очікуваному й нарешті повноцінному очному форматі", – заявив він.

За словами Шкарлета, коронавірус випробовував нас на міцність, на стресостійкість і здатність навчати за будь-яких умов. Але українська освіта гідно впоралася з усіма викликами дистанційного навчання.

Цього року, за даними МОН, свято знань є особливим для більш як 400 тисяч першокласників та 130 тисяч першокурсників.

Сьогодні свої двері перед вами відкриють школи та омріяні університети.. Я бажаю кожному учню і студенту не боятися помилок, не зупинятися на півдорозі, й нехай ваші шкільні та університетські роки будуть сповнені відкриттями, досягненнями та перемогами. Вірте в себе, ставте перед собою максимально амбітні цілі, і ви обов'язково їх досягнете,

– побажав Шкарлет.

Очільник МОН додав, що команда Міносвіти продовжує активну роботу над впровадженням нових напрямів у галузі освіти і науки, втілює інновації, забезпечує доступність і високу конкурентоспроможність наших закладів освіти і здобувачів.

Дмитро Разумков

Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав учням та студентам у новому навчальному році підкорити чергові вершини і досягти омріяної мети. Він переконаний, що здібності та наполеглива праця українських школярів та студентів – це велика цінність держави.

Окремо хочу привітати зі святом всіх педагогів. Дякую вам за роботу, яку ви щодня виконуєте всупереч будь-яким труднощам. Ви формуєте не просто світогляд наших дітей, ви творите майбутнє нашої країни. Сил вам для нових звершень, натхнення та перемог,

– написав Разумков.

Сергій Горбачов

Джерело: фейсбук Сергія Горбачова

Освітній омбудсмен також привітав школярів та студентів з 1 вересня. "Починаємо! Навчаємося і навчаємо! Вітаю з новим навчальним роком!", – написав Горбачов.

Найбільше побажання – бачити одне одного не в екранах моніторів, а вживу, очі в очі, спілкуватися, сперечатися, дружити, разом вирішувати великі та малі проблеми шкільного життя, разом зростати. А все це – неможливо без здоров’я, без надійного захисту від хвороб. Тому вакцинуємося та дотримуємося заходів безпеки,

– побажав омбудсмен.

Сергій Горбачов наголосив, що вища освіта має свої особливості і свої проблемі у захисті прав, яким будемо приділяти більше уваги. Найважливіше – надійно захищати студентів та викладачів від дискримінації за будь-якою ознакою, створювати академічно доброчесне середовище та розвивати справжнє студентське самоврядування.

"Щиро бажаю усім, хто навчає та навчається, рішуче та впевнено відстоювати свої права, сміливо шукати можливості для їх захисту. Бо, як писав Іван Багряний: “Сміливі завжди мають щастя", – додав він. Сергій Горбачов також побажав учням і студентам сил та натхнення в новому навчальному році.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

Впродовж дня новина буде доповнюватися привітаннями та побажаннями від політикі до 1 вересня..

МОН повідомило, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Навчання проводитимуть очно, оскільки ситуація з коронавірусом поки стабільна.

Чи мають учні та вчителі бути в масках? У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть бути у школі та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфікувати.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, школам дозволили проводити святкові лінійки 1 вересня. Однак бути лінійці або ні – вирішує навчальний заклад.

Яким має бути перший урок у школі? У МОН радять перший урок у новому навчальному році присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України. Де шукати матеріали до уроку – читайте у статті.

Додамо, що якщо зросте кількість хворих на COVID-19, і регіон перейде в жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то там будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. В іншому випадку заклади освіти переходитимуть на дистанційку.