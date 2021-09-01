Журналісти "Освіта 24" зібрали зворушливі привітання з 1 вересня та приємні побажання для школярів до Дня знань. Чого найбільше бажають школярам – читайте у статті.

Важливо Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Володимир Зеленський

Джерело: фейсбук Володимира Зеленського

Президент України написав у соціальних мережах, що 1 вересня – це радісний і важливий день. Дітям вже час повертатися до навчання.

Зеленський наголосив, що вже запрацювала програма «Здорова Україна», значна частина якої присвячена саме активностям школярів і студентів. Адже культура спорту і здоров'я – це те, чого також потрібно навчатися, щоб мати якісне життя.

Але ключове – це мотивація… Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті,

– написав він.

За його словами, багато людей ще не зовсім відчувають, які фундаментальні зміни у глобальному світі можливі вже найближчими десятиліттями – нові технології, економічні процеси, соціальні відносини..

"І щоб адаптуватися до такої трансформації, треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим вміння завжди навчатися", – вважає Зеленський.

На його думку, держава виконує свою частину завдання. Зокрема, оновлюють школи по всій країні й планують зробити сучасною освітню інфраструктуру. Також уряду має вимогу щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь.

Олена Зеленська

Джерело: фейсбук Олени Зеленської

Перша леді та дружина президента Олена Зеленська долучилася до привітань. За її словами, сьогодні важливий день – початок нового навчального року.

Для когось це бентежний перший клас, а для когось – відповідальний період, час підготовки до вступу у виш. Усім без винятку хочу побажати успіху та продуктивного року. Школярі, пам’ятайте, що це один із найважливіших періодів, коли ви інвестуєте у власне майбутнє. Батьки, мудрості й витримки нам! З Днем знань,

– написала вона.

Сергій Шкарлет

Джерело: Міністерство освіти і науки

Сергій Шкарлет також привітав зі святом освітян, науковців, студентів і школярів. "Я щиро вітаю вас зі святом 1 вересня – з Днем знань! З новим навчальним роком, який Україна розпочинає в такому очікуваному й нарешті повноцінному очному форматі", – заявив він.

За словами Шкарлета, коронавірус випробовував нас на міцність, на стресостійкість і здатність навчати за будь-яких умов. Але українська освіта гідно впоралася з усіма викликами дистанційного навчання.

Цього року, за даними МОН, свято знань є особливим для більш як 400 тисяч першокласників та 130 тисяч першокурсників.

Сьогодні свої двері перед вами відкриють школи та омріяні університети.. Я бажаю кожному учню і студенту не боятися помилок, не зупинятися на півдорозі, й нехай ваші шкільні та університетські роки будуть сповнені відкриттями, досягненнями та перемогами. Вірте в себе, ставте перед собою максимально амбітні цілі, і ви обов'язково їх досягнете,

– побажав Шкарлет.

Очільник МОН додав, що команда Міносвіти продовжує активну роботу над впровадженням нових напрямів у галузі освіти і науки, втілює інновації, забезпечує доступність і високу конкурентоспроможність наших закладів освіти і здобувачів.

Дмитро Разумков

Джерело: фейсбук Дмитра Разумкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков побажав учням та студентам у новому навчальному році підкорити чергові вершини і досягти омріяної мети. Він переконаний, що здібності та наполеглива праця українських школярів та студентів – це велика цінність держави.

Окремо хочу привітати зі святом всіх педагогів. Дякую вам за роботу, яку ви щодня виконуєте всупереч будь-яким труднощам. Ви формуєте не просто світогляд наших дітей, ви творите майбутнє нашої країни. Сил вам для нових звершень, натхнення та перемог,

– написав Разумков.

Впродовж дня новина буде доповнюватися привітаннями та побажаннями від політикі до 1 вересня..

Як працюватимуть школи з 1 вересня

МОН повідомило, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Навчання проводитимуть очно, оскільки ситуація з коронавірусом поки стабільна.

Чи мають учні та вчителі бути в масках? У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть бути у школі та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфікувати.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, школам дозволили проводити святкові лінійки 1 вересня. Однак бути лінійці або ні – вирішує навчальний заклад.

Яким має бути перший урок у школі? У МОН радять перший урок у новому навчальному році присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України. Де шукати матеріали до уроку – читайте у статті.

Додамо, що якщо зросте кількість хворих на COVID-19, і регіон перейде в жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то там будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. В іншому випадку заклади освіти переходитимуть на дистанційку.