Фотосесія та гості

У Новопечерській школі, яка знаходиться на вулиці Михайла Драгомирова в Києві, урочиста лінійка з нагоди 1 вересня розпочалася о 9:30. Більшість учнів підвозили до центрального входу люксові авто.

Яскраві фото та відео 1 вересня в школах

Дорогі іномарки підвозили школярів та їхніх батьків прямо до входу / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Чимало дітей обрали взуття та аксесуари від іменитих брендів / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Лише декілька школярів дійшли пішки до закладу освіти.

Учні Новопечерської школи прийшли на "перший дзвоник" у формі / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На територію школи охорона пропускала тільки учнів освітньої установи та їхніх вчителів. Хоча кожен школяр міг привести з собою ще двох "гостей". Про це йдеться у програмі заходу.

Фотозйомку учнів забезпечило керівництво Новопечерської школи / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

З 9:10 до 9:25 першокласників та одинадцятикласників фотографували професійні фотографи біля тематичних фотозон на території школи. Адміністрація школи завчасно попередила батьків, що фотозйомку забезпечувала освітня установа.

Будь ласка, не запрошуйте своїх фотографів, оскільки для них доступ на територію школи буде закритий,

– йдеться в анонсі заходу, який є у розпорядженні 24 каналу.

Урочиста лінійка пройшла у супроводі скрипалів / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Початок навчального року всі класи, крім 1-го та 11-го, святкували у своїх класах разом з однокласниками та педагогами. Під час урочистої лінійки звучала жива музика. Свято "першого дзвоника" пройшло у супроводі скрипалів.

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Форма та рюкзаки від Louis Vuitton

Учні Новопечерської школи носять форму з логотипом освітньої установи: дівчата – картаті спідниці та сірі піджаки, хлопці – костюми сірого кольору.

Учні та їхні батьки не дотримувалися соціальної дистанції, а також інших карантинних обмежень / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Діти, які не встигли отримати форму, зможуть це зробити протягом 1 вересня, розповіли 24 каналу у коментарі співробітники школи. Чимало дітей обрали взуття та аксесуари від іменитих брендів, зокрема рюкзаки від Louis Vuitton та кеди від GUCCI.

Цьогоріч перший навчальний день закінчився о 15:00 в учнів 1-4 класів та о 16:00 – в учнів 5-11 класів. З 2 вересня у школі вже почнуть працювати гуртки, секції та творчі студії, сказали працівники Новопечерської школи нашим журналістам.

У 2014-му Новопечерську школу заснувала Зоя Литвин, дружина українського бізнесмена Василя Хмельницького / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Захисні маски одягли тільки охоронці школи. Учні та їхні батьки не дотримувалися соціальної дистанції, а також інших карантинних обмежень.

Цікаво знати В Новопечерській школі вчаться діти президента України Володимира Зеленського – донька Олександра і син Кирило. Однак гарант не відвідав урочистий захід, оскільки вирушив до США на зустріч з американським лідером Джо Байденом. Разом з Зеленським до Штатів також поїхала його дружина Олена.

Хто навчається у школі

На лінійку своїх дітей привели телеведуча Маша Єфросиніна, колишній очільник Нацкомісії з цінних паперів Тимур Хромаєв, співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимов, депутат від ОПЗЖ Суто Мамоян, ексголова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, заступник голови партії "Голос" і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина.

У 2014-му Новопечерську школу заснувала Зоя Литвин, дружина українського бізнесмена Василя Хмельницького. Школа позиціонує себе як сучасний навчальний заклад, який навчає учнів за українською державною програмою, вдосконаленою обраними методиками країн світу, і фокусується на розвитку не тільки знань, але й навичок.

Перший раз – у приватний садок LeapKids

Біля садка LeapKids 24 канал помітив українського співака Дмитра Монатика / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Навпроти Новопечерської школи знаходиться приватний садок LeapKids. Він розташований на території ЖК "Новопечерські Липки". Маленьких вихованців та їхніх батьків зустрічала аніматорка у костюмі феї. Дітей та батьків привозили на територію садка елітні іномарки.

Маленьких вихованців приватного садка LeapKids зустрічала аніматорка у костюмі феї / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

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Біля садка LeapKids 24 канал помітив Дмитра Монатика, українського співака та заслуженого артиста України.

Лінійка на стадіоні та фотосесія біля ВРУ

У Кловському ліцеї, який знаходиться вулиця Шовковична, 25, лінійка розпочалася о 8:00. В урочистому відкритті навчального року взяли участь тільки учні 1-го та 11-го класів. "Інші школярі та батьки тільки спостерігали", – розповіла нашим журналістам одна з одинадцятикласниць освітнього закладу.

У Кловському ліцеї немає такої суворої форми, як у Новопечерській школі / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Захід з нагоди "першого дзвоника" пройшов на території стадіону ліцею, додає дівчина. О 10:40 учні випускного класу пішли до Маріїнського парку на фотосесію.

Учні Кловського ліцею не дотримувалися карантинних обмежень / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

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Захисні маски, як і в Новопечерській школі, носили тільки охоронці. Учні ж Кловського ліцею не дотримувалися жодних карантинних обмежень, хоча на дверях закладу освіти висіли попередження: "Без масок вхід заборонено!"

Після урочистостей учні випускних класів Кловського ліцею пішло до Маріїнського парку на фотосесію / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Кловський ліцей – це освітній заклад з поглибленим вивченням іноземних мов у Печерському районі міста Києва. В освітній установі предмети викладають українською та англійською мовами. Ліцеїсти вивчають французьку, німецьку та корейську мови. У ліцеї викладають понад 20 предметів гуманітарного і природничо-математичного профілю.

У Кловському ліцеї навчаються діти українських бізнесменів та політиків. Його закінчили діти п’ятого президента України Петра Порошенка.