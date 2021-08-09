1 вересня без стресу: цікава стратегія вчителя для першого дня у школі

Перше вересня – це завжди хвилюючий день для школярів, тож перший день навчання має пройти без стресу. Читайте одну цікаву стратегію, яка допоможе налаштувати учнів на уроки.

Американський педагог Майкл Лінсін запропонував вчителям свою таємну стратегію, яка дозволить зосередитися на матеріалі уроку вже з першого дня школи.

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За його словами, стратегія трохи дивна, і можливо, потребуватиме незначної адаптації класу, але вона ефективно усуває методи списування учнями.

Педагог радить застосовувати стратегію впродовж перших хвилин першого дня школи або під час перерви перед новим уроком.

Стратегія для першого дня у школі

Після першого привітання з учнями й перед тим, як розповісти їм про ваш предмет чи курс, треба згадати про якесь одне правило та про те, що може статися, якщо це правило порушити.

Наприклад, для учнів початкової школи це може бути правило зберігати тишу, коли ви говорите. Таке ж прохання може підійти й для школярів середньої школи.

Наступні 20 хвилин я говоритиму про важливі речі. Будь ласка, слухайте та сидіть тихенько, поки я не закінчу. Після цього у вас буде нагода поставити запитання. Якщо розмовлятимете – буду змушена посадити вас окремо,

– заявив Майкл Лінсін.

Водночас старшокласники зазвичай сидять мовчки на початку уроку. Тому старшокласників можна попросити заховати телефони та попередити, що за порушення правила ви конфіскуєте ґаджет.

Суть стратегії в тому, щоб показати учням: ви справді виконаєте свою обіцянку, бо ви не кидаєте слів на вітер. Тому буде добре, щоб хтось таки порушив правило.

Важливо зробити все після довгої паузи – упевніться, що не поспішаєте. Потрібно, щоб кожен учень побачив, що ви виконуєте обіцяне без розчарування. Так, ви покажете школярам, що та реагуватимете на непослух надалі.



Перший урок у школі / Фото primamedia

Якщо правильно все спланувати, ця стратегія може бути потужною, що перші два-три тижні навчання підуть як по маслу, без втрати контролю.

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Звісно, протягом року правила можуть змінюватися. Але перші правила сформують увагу учнів і покажуть, що вам можна довіряти.

За словами вчителя, ця стратегія не для всіх. Але якщо у вас достатньо впевненості, щоб її спробувати, новий навчальний рік можна розпочати саме так. Вона швидко поверне учнів у тонус.

І пам’ятайте, що головне – робити все з добротою й ігнорувати здивування школярів на початку. Тому виконуйте обіцянки й учні поважатимуть і цінуватимуть вас з першого дня.