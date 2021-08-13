Перша леді Олена Зеленська відкрила перший регіональний форум "Реформа шкільного харчування”. За її словами, глобальна реформа потрібна задля здоров’я дітей сьогодні і у майбутньому.

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Зеленська сказала, що минулий рік став етапом перших конкретних кроків і здобутків у реформі шкільного харчування.

"Минулого року ми охопили всі чотири блоки проблемних питань – це, зокрема, застаріла нормативна база, питання якості та безпечності харчових продуктів, ресурсне забезпечення шкіл і культура здорового харчування", – розповіла вона. А наступним кроком, за її словами, є імплементація напрацювань на місцях.

Водночас міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на форумі заявив, що реформа шкільного харчування повинна була повноцінно запрацювати з 1 вересня 2021 року. Але перехідний період може бути довшим.

З 1 вересня всі повинні бути активно включені в процес цієї реформи. Повернення назад не буде! Це здоров'я наших дітей!. Але ми, розуміючи, що є певні проблеми та різні можливості місцевих бюджетів, тільки з 1 січня 2022 року будемо проводити цільові перевірки та аналіз,

– зазначив Шкарлет.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко додав, що у середньому школярі споживають цукру втричі більше від норми. За його словами, при рекомендованих 25 грамах, діти до 3 років споживають близько 50 грамів цукру за добу, а діти шкільного віку – 67 грамів цукру.

"Перевищення норми виникає внаслідок вживання солодких газованих напоїв, яких достатньо велика кількість, а також через низьку фізичну рухливість. І це призводить до ожиріння у дітей. Наприклад, саме у шкільний період 12% хлопців і 8% дівчат мають ожиріння у віці між 11 до 17 років", – акцентував міністр.

Віктор Ляшко зазначив, що правильне харчування дітей дозволить попередити у майбутньому появу різних захворювань. Він вважає, що запроваджене нове меню у школах показує, що здорове харчування – це не тільки корисно, а ще й смачно.

Як зміниться харчування у школах

Адже згідно з постановою уряду, з 1 вересня енергетична цінність і калорійність їжі в школах повинна відповідати віковим потребам учнів, а планування калорійності їжі залежить від режиму харчування.

Нові зміни в організації харчування в школах передбачають:

медик або відповідальна людина повинні вести журнал обліку виконання норм харчування, який заповнюється щодня;

у школах, в яких навчаються учні 1-11 класів, має бути організовано принаймні одноразове гаряче харчування;

формами організації харчування можуть бути: монопрофільне меню (один набір страв), мультипрофільне меню (кілька наборів страв), зразкове сезонне 4-тижневе меню і щоденне меню-розклад, яке враховує особливі дієтичні потреби дітей тощо.

Також приблизно 75% продуктів у шкільних їдальнях повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Так, картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше 2-3 разів на тиждень. Відварювати овочі, щоб приготувати салати на наступний день, не можна.

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Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Окрім того, всі школи повинні будуть:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;

збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

Експерти на чолі з Клопотенком вже розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Шеф-кухар розповів, що дещо здорожчає нове шкільне меню.

За його словами, якщо раніше для приготувати їжі за всіма вимогам треба було 14 гривень, то зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень.