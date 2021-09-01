1 вересня в школах: яскраві фото та відео учнів з початку навчального року

1 вересня 2021 року вже вдруге проходить в умовах карантину. Але оскільки цього року вся країна перебуває в зеленій зоні, школи організували традиційні лінійки для школярів. Дивіться фото, як відкривалися школи у Києві та інших містах України – у нашому матеріалі.

Журналісти 24 каналу зібрали фото з 1 вересня у школах Києва, Львова та інших куточків України. Зазначимо, що у перший клас у цьому навчальному році пішли понад 408 тисяч дітей, а 11-класників очікують майже вдвічі менше – 219 тисяч дітей.

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Цього року школам дозволили провести традиційні лінійки та урочистості 1 вересня, проте вони не є обов’язковими.

Якщо школа таки вирішила провести лінійку, то у МОЗ порадили дотримуватися таких порад:

Краще організувати урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи в спортивному майданчику).

Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.

Уникайте утворення натовпу.

Слідкуйте за дотриманням дистанціювання – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів.

Максимально скоротіть час проведення заходу.

Фото та відео школярів з 1 вересня у Києві

Подивившися світлини стає зрозумілим, що популярним є тренд на вишиванки для свята "Першого дзвоника". Все більше маленьких українців обирають вишиванку для святкування Дня знань. Самі школи також не забувають про такі важливі атрибути святкування як прапор України та гімн.

Побувавши на деяких лінійках, помітно, що про масковий режим більшість батьків забули. Але атмосфера на святі була чудовою. Діти з захопленням прийшли на лінійки, адже минулого року їх проводили не всі.

24 канал особисто відвідав Новопечерську школу та ліцей-інтернат №23 з посиленою військовою підготовкою, щоб подивитися, як там відсвяткували День знань.

Як у Києві пройшло свято "Першого дзвоника": фото 24 каналу



Окрім того, 24 канал підготував кумедне відео про шкільні урочистості. На кадрах видно, що діти не виспалися перед 1 вересня та позіхають, а батьки плачуть, бо їхнє чадо йде у доросле життя.

Дивіться кумедне відео про навчання 1 вересня:



Міністр освіти Сергій Шкарлет 1 вересня відвідав учнів та вчителів спеціалізованої школи №210 міста Києва з Днем знань та початком нового навчального року.

Це свято з нетерпінням чекали всі – від маленьких першокласників до випускників, адже всі вони сіли за парти в такому очікуваному й, нарешті, повноцінному очному форматі. Бажаю всім здобувачам освіти та їхнім наставникам неймовірної подорожі дорогою Країни Знань,

– сказав він.

Шкарлет побажав, що навчання учнів цієї школи було цікавим, радісним і плідним. "Розвивайтеся і досягайте високих результатів у навчанні! Легкого та лише на "12" балів навчального року!", – написав Шкарлет.



Сергій Шкарлет у школі №210 Києва / Фото з його телеграм-каналу

А Віталій Кличко відкрив нову школу №22 в Солом’янському районі столиці. Триповерхова школа розрахована на 720 учнів. Це перша школа у Солом’янському районі, де втілили сучасну енергонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам.

У приміщенні, окрім навчальних класів, облаштували гардеробну, медичний блок, читальний, спортивний та хореографічний зали. Школа забезпечена ліфтами й пандусам.

Кличко відкрив нову школу у Києві / Фото Департаменту освіти і науки КМДА



Яким було 1 вересня у школярів спеціалізованої школи №320 у Києві можна подивитися у відео. У школі побажали учням, батькам, вчителям та всьому персоналу здоров'я, натхнення та радості, а також багато нових відкриттів та щасливих випадків.



Привітала школярів зі світом і гімназія №136 у Києві. "Кожен навчальний рік– це унікальний шлях, який поєднує бажання педагогів зробити шкільне життя цікавим, незабутнім, яскравим та продуктивним! Ми впевнено ідемо своєю траєкторією руху! Вперед до нових перемог", – написала адміністрація школи.

Дивіться фото з 1 вересня школи №136 / Фото з фейсбук-сторінки гімназії



А в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №260 Голосіївського району Києва учнів теж привітали з Днем знань.

Нехай цей день стане стартом надзвичайно пізнавального та успішного року, який запам'ятається та принесе не лише нові знання, але й вірних друзів, позитивні емоції та радість від спілкування. Нехай День знань завжди буде для вас радісним і довгоочікуваним днем, а весь навчальний рік — успішним, – написали в школі.

Адміністрація закладу освіти також побажала школярам, щоб їх не лякали контрольні, а уроки були цікавими та пізнавальними.

Нижче опубліковане відео зі святкування Дня знань школи № 240 "Соціум". Заклад освіти радо зустрів початок свого 2021 – 2022 навчального року. "Радісний осінній день, який наповнений посмішками та квітами. Бажаємо усім школярам легкості в навчанні, дружньої атмосфери та цікавих подій", – написала адміністрація.

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Перший дзвоник у школах з різних куточків України

Журналісти 24 каналу відвідали одну з шкіл на Львівщині. Фото показують, що на перший дзвоник з дітьми прийшли і батьки.

Школярі на урочистій лінійці у школі на Львівщині: фото 24 каналу



А школа на Тернопільщині – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича – після традиційного та урочистого святкування на подвір'ї закладу освіти провела молитву. А після цього вчителі разом з учнями отримали благословення у храмі на новий навчальний рік.

Дивіться фото з 1 вересня у школі на Тернопільщині / Джерело 24 канал та фотограф Василь Стасишин



Водночас на Закарпатті не всі школи проводили урочисту лінійку. Так, в одній школі ддя дітей організували урочистості на відкритому повітрі та лише групами (в мжах одного класу). Школярі зустрілися з однокласниками та проводили перший урок у класі. Вчителька розставила парти так, щоб учні могли бачити обличчя один одного.

Фото з "Першого дзвоника" на Закарпатті: фото 24 каналу



Додамо, що вже вдруге діти зустрічають свято з карантинними обмеженнями, тож тепер практично в кожній школі з'явилася "Антиковідна кімната". У ній зберігаються всі речі, які необхідні для запобігання поширенню вірусу – від масок для антисептиків.

Як проходитиме навчання у 2021 році

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що школярі розпочнуть навчання очно без дистанційних уроків. Він переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

А керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах. Водночас вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфікувати.

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Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

Інші карантинні правила у школах:

Директор школи має створити графік, за яким відбувається допуск учнів до приміщення. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

Пересування учнів між навчальними кабінетами, аудиторіями повинно бути мінімізованим. Бажано проводити уроки впродовж дня для одного і того ж класу. За можливості треба забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

Після кожного уроку треба проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно очистити і дезінфікувати поверхні (в тому числі дверні ручки, столи, місця для сидіння, перила тощо).

На всіх входах до школи треба організувати місця для обробки рук антисептиками. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.

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Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Але якщо карантин посилять, то школи працюватимуть за планом уряду. Зараз є три варіанти:

Перший – країна перебуває в зеленій зоні, тому працюємо в звичайному режимі. Діти ходять до школи і вчаться. Вчителі працюють очно.

Другий – країна переходить в жовту або помаранчеву зони. Тоді треба, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання.

Третій – червона зона, тоді учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи.

Додамо, що у Києві у випадку нової хвилі коронавірусу не планують знову закривати дитячі садочки та початкові школи на карантин. Адже наразі в столиці кожен другий працівник закладів освіти пройшов повну вакцинацію від COVID-19.