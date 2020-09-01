1 вересня 2020 року є дуже незвичним для учнів та вчителів, адже вперше школа розпочала навчання в умовах пандемії. Проте свою радість чи сум від початку навчання учні не можуть приховати. Дивіться фото, як відкривалися школи в Києві та Харкові – у матеріалі.

Журналісти 24 каналу зібрали фото з 1 вересня у школах Києва. Зазначимо, що у перший клас у цьому навчальному році пішли понад 428 тисяч дітей, а загалом розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів.

Важливо Школа з 1 вересня: всі деталі та правила щодо навчання в умовах карантину

У столиці навіть під час карантину влада міста вирішила провести традиційні лінійки в школах, проте за спеціальними правилами. Зокрема, школярів зобов'язали дотримуватися метрової дистанції, для чого на асфальті навіть зробили спеціальну розмітку.

Святкові лінійки в Києві

Журналісти 24 каналу відвідали одну з шкіл міста Києва. Фото показують, що на перший дзвоник з дітьми прийшли і батьки.

Проте, помітно, що маски одягнули лише кілька людей, всі решта – не дотримуються цього правила. Також не всі зважають на соціальну дистанцію.

Дивіться фото: як проходить 1 вересня у школах Києва



Цікаво, що київський ліцей № 240 "Соціум" закрили на карантин перед 1 вересня, тож діти там не пішли на перший дзвоник. Все через те, що у двох викладачів виявили коронавірус, а вони контактували з ще понад 20 співробітниками навчального закладу. Тож, уроки в ліцеї почнуться в дистанційному форматі з 2 вересня.

1 вересня у Дніпрі та Харкові

Як повідомив "Інформатор", у Дніпрі в деяких школах (100-й ліцей, 33-я гімназія і 23-я школа) деякі викладачі носили маски, дітлахи молодшого віку теж, а ось батьки – ні.

Цікаво, що діти будт одягнені у вишиванки, а деякі класи навіть підготували виступи і тематичні костюми.

Дивіться фото: як проходить перше вересня у Дніпрі



Натомість у Харкові школи теж відкрили свої двері для учнів 1 вересня. До прикладу, у мережі з’явилися фото, як діти прийшли на уроки в Богодухівську гімназію №1.



Правила навчання в школі з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації щодо організації навчального процесу в школах.

Правила навчання в школі:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи респіратора;

в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках . Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок;

. Натомість вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції, викладати можна без масок; допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу. Якщо у когось буде температура понад 37,2 °C , то їм буде заборонено працювати.

, то їм буде заборонено працювати. у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

та провести відповідні заходи; забороняється вхід до приміщення школи батькам або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю;

або іншим супроводжуючим дитини, за винятком осіб з інвалідністю; бажано проводити всі заняття протягом дня в одному кабінеті. По можливості, їх взагалі краще організовувати на відкритому повітрі ;

; щонайменше 10 хвилин мають щодня провітрювати приміщення після кожного заняття. А в кінці робочого дня обов’язково провести дезінфекцію поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що сьогодні, 1 вересня, в школах України починається новий навчальний рік. Проте через пандемію COVID-19 формат освітнього процесу дещо змінився, зокрема у "червоних" зонах навчання не розпочалося, або розпочалося лише дистанційно.

Так, з 31 серпня до "червоної" зони віднесли низку міст та регіонів України.

Які міста потрапили до червоної зони:

міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Відомо, що в районах Чернівецької області, які належать до "червоної" зони, навчання буде дистанційним. А у Івано-Франківську канікули у школі продовжили до 11 вересня. Більше про те, як навчальний рік розпочали у різних областях у "червоних" зонах – читайте за посиланням.