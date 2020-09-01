Вже у вівторок, 1 вересня, діти пішли до школи. Так, деякі заклади освіти організували навчання дистанційно, але більшість шкіл – все ж провели святкові лінійки та привітали учнів з початком нового навчального року. До привітань долучилися і українські політики.

24 канал зібрав найзворушливіші привітання від політиків з 1 вересня.

Цікаво 1 вересня в школах України: яскраві фото учнів з початку навчального року

Володимир Зеленський

Президент України наголосив, що цей рік особливий.

"До традиційного ранкового "візьми "змінку" додається "візьми маску". Окрім знайомого "не викрикуйте – піднімайте руки", кажуть "не забувайте і дезінфікуйте руки". А на зміну легендарному "не бігайте по коридорах» приходить "будь ласка, тримайте дистанцію", – написав Володимир Зеленський.

Зеленський запевняє, що важливо дотримуватися безпечних умов під час навчання. Зараз Україна має адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров’я є надважливими.

Президент побажав учням мати завжди 12 балів і температуру – 36,6. Він висловив сподівання, що сьогоднішні першокласники стануть у майбутньому запорукою успішної та квітучої незалежної України.



Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр привітав українців з Днем знань в ефірі телеканалу 1+1.

"Шановні батьки, учні, вчителі, педагогічний колектив всіх шкіл та вузів – вітаю всіх зі святом Знань та першим навчальним днем. Він цього року дійсно непростий", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд прийняв рішення, і в "червоних" зонах буде дистанційне навчання, а в деяких школах освіта відбувається дистанційно. Прем’єр наголосив, що батьки самі можуть обрати, як навчатимуться їхні діти.



Володимир Гройсман

До привітань долучився і експрем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що зараз незвичні умови навчання в школах, проте ті, знання, які отримуватимуть школярі, дуже важливі.

Гройсман побажав всім здоров’я іплідного навчального року.



Олексій Гончаренко

Привітав українців з 1 вересня і народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який вважає, що свято Дня знань стосується кожного: і вчителів, і батьків, і школярів, і студентів, і навіть політиків.

Він побажав, щоб українці швидше подолали всі виклики і діти мали змогу більше часу проводити з друзями в школі, а не вдома з ґаджетами.



"І не забуваймо, що разом з новим навчальним роком стартує новий політичний сезон. Давайте всі працювати так, щоб закінчити цей рік на “відмінно", – додав Гончаренко.



Лілія Гриневич

Колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич побажала успіху освітянам, адже попереду непростий навчальний рік. "Ми йдемо у класи та аудиторії, щоб навчати та підтримувати. Бережіть себе. Сил, натхнення та наполегливості".

Привітання від Міністерства освіти і науки

У МОН привітали з Днем знань здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. У цей непростий час там побажали головного – здоров’я усім, успіхів у навчанні, творчих перемог. А таком у Міністерстві подякували вчителям, викладачам, вихователям та всім працівникам освіти за нелегку, але важливу справу.

"Освіта – це фундамент будь-якого суспільства, будь-якої держави. Будьмо розумнішими, мудрішими, виваженішими! Давайте вірити у свої сили та здібності. І тоді на нас чекають великі успіхи!, – наголосили у пресслужбі.

Ще більше привітань від інших політиків буде опубліковано протягом дня!