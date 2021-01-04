У Держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено видатків на суму понад 139,5 мільярдів гривень, з яких майже 100 мільярдів передбачено на зарплати освітянам. Так, вже з 1 січня виплати вчителям збільшилися на 20%.

Додамо, що з 1 грудня 2021 року зарплати освітянам збільшаться ще на 8,4%. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, МОН постійно працює в напрямі соціального захисту педагогів, повідомляє 24 канал.

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На скільки збільшаться зарплати освітян

Як розрахувати зарплату для вчителя? Система оплати праці передбачає розмір першого тарифного розряду, помножений на коефіцієнт тарифного розряду, плюс надбавки.

ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня 2021 становитиме 4 тисячі 859 гривень, з грудня – 5 тисяч 265 гривень.

ставка вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривню, а з грудня 2021 – до 6 тисяч 567 гривень.

ставка вчителя вищої категорії із січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня 2021 – до 7 тисяч 1 гривні.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

До слова, всі зарплати збільшуватимуться за такою схемою з урахуванням того, що вчитель має 18 годин роботи на тиждень.

Так, з урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат можна вирахувати фактичну заробітну плату.

Чи підвищать зарплати вихователям у садочках? Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що вихователям у дитячих садочках найближчим часом не варто чекати на збільшення зарплат. Оскільки на це немає коштів.

Також у МОН підготували законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на коронавірус. "Найближчим часом він буде внесений до Верховної Ради", – додав Шкарлет.

Як розподілять гроші на освіту з бюджету на 2021 рік

Із загальної суми видатків на освіту субвенції становлять 103,7 мільярда гривень:

освітня субвенція (зарплати освітян) – 99,65 мільярдів гривень;

субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 0,15 мільярдів гривень;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,5 мільярда гривень;

субвенція на забезпечення загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 1,42 мільярда гривень;

субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 1 мільярд.

субвенція на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в школах – 1 мільярд гривень.

Державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 мільярдів гривень. Їх розподілять так: