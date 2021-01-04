З 1 січня зарплати вчителів збільшилися на 20%
У Держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено видатків на суму понад 139,5 мільярдів гривень, з яких майже 100 мільярдів передбачено на зарплати освітянам. Так, вже з 1 січня виплати вчителям збільшилися на 20%.
Додамо, що з 1 грудня 2021 року зарплати освітянам збільшаться ще на 8,4%. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, МОН постійно працює в напрямі соціального захисту педагогів, повідомляє 24 канал.
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На скільки збільшаться зарплати освітян
Як розрахувати зарплату для вчителя? Система оплати праці передбачає розмір першого тарифного розряду, помножений на коефіцієнт тарифного розряду, плюс надбавки.
- ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня 2021 становитиме 4 тисячі 859 гривень, з грудня – 5 тисяч 265 гривень.
- ставка вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривню, а з грудня 2021 – до 6 тисяч 567 гривень.
- ставка вчителя вищої категорії із січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня 2021 – до 7 тисяч 1 гривні.
Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН
До слова, всі зарплати збільшуватимуться за такою схемою з урахуванням того, що вчитель має 18 годин роботи на тиждень.
Так, з урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат можна вирахувати фактичну заробітну плату.
Чи підвищать зарплати вихователям у садочках? Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що вихователям у дитячих садочках найближчим часом не варто чекати на збільшення зарплат. Оскільки на це немає коштів.
Також у МОН підготували законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на коронавірус. "Найближчим часом він буде внесений до Верховної Ради", – додав Шкарлет.
Як розподілять гроші на освіту з бюджету на 2021 рік
Із загальної суми видатків на освіту субвенції становлять 103,7 мільярда гривень:
- освітня субвенція (зарплати освітян) – 99,65 мільярдів гривень;
- субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 0,15 мільярдів гривень;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,5 мільярда гривень;
- субвенція на забезпечення загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 1,42 мільярда гривень;
- субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 1 мільярд.
- субвенція на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в школах – 1 мільярд гривень.
Державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 мільярдів гривень. Їх розподілять так:
- підготовка кадрів закладами вищої освіти – 20,95 мільярда гривень;
- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4,65 мільярда гривень;
- виплати академічних стипендій – 3,94 мільярда гривень;
- наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – 824,8 мільйонів гривень;
- Фонд розвитку закладів вищої та фахової передвищої освіти – 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки та ремонти у гуртожитках вишів;
- забезпечення діяльності Нацфонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 мільйона гривень;
- підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 мільйонів гривень;
- виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій – 326,9 мільйона;
- видання, придбання та доставка підручників і посібників – 574,2 мільйонів гривень;
- розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 мільйонів;
- фінансування п’яти державних інвестиційних проєктів – 328,9 мільйонів гривень;
- придбання обладнання для лабораторій, навчальних майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки в Київ – 54 мільйони гривень.
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