Зарплати вчителів з 1 грудня збільшаться на 8,4%, – Шкарлет назвав суми
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%, як і передбачено Держбюджетом на 2021 рік.
Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень.
Важливо Зарплати вчителів у 2022 році зростуть на 8%, а стипендії – на 50%
Як збільшиться зарплата вчителів з 1 грудня
- зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень;
- зарплата вчителя ІІ категорії збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;
- зарплата вчителя І категорії збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень;
- зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 12 698 до 13 759 гривень;
Сергій Шкарлет нагадав, що це друге підвищення оплати праці педагогів за 2021 рік. Перший етап збільшення заробітних плат на 20% відбувся 1 січня поточного року.
Збільшення зарплат вчителів / Інфографіка МОН
Як зростуть зарплати інших працівників шкіл
- зарплата директора школи збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень;
- зарплата асистента вчителя збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень;
- зарплата керівника гуртка збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;
- зарплата педагога-організатора І категорії збільшиться з 10 445 до 11 317 гривень.
За його словами, питання оплати праці освітян і надалі потребує підвищеної уваги з боку держави. Престижність цієї важливої професії та розвиток освітньої галузі загалом залежать від рівня соціального добробуту учителів.
В Україні існує проблема нестачі молодих педагогів, корінь її вирішення в мотивації та престижності роботи учителя. Студенти педагогічних ЗВО йтимуть працювати в школи, коли знатимуть, що їхня праця оцінюватиметься гідно,
– заявив Шкарлет.
До слова, раніше заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев прокоментував витрати на освіту у держбюджеті. За його словами, освітня субвенція, з якої будуть виплачувати зарплату вчителям, у 2022 році складе 108 мільярдів гривень. А це на 8,4 мільярда більше, ніж було цього року.
Скільки заробляють вчителі:
- Середня зарплата освітян у вересні 2021 року склала 12 334 гривні.
- Середня зарплата освітян у серпні 2021 року склала 10 473 гривні.
- Середня зарплата освітян у липні 2021 року склала 11 895 гривень.
- Середня зарплата освітян у червні цього року склала 14 158 гривень.
- Середня зарплата вчителів у травні 2021 року склала 11 579 гривень.
- Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.