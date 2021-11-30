Зарплати вчителів ​з 1 грудня збільшаться на 8,4%, – Шкарлет назвав суми

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%, як і передбачено Держбюджетом на 2021 рік.

Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень.

Важливо Зарплати вчителів у 2022 році зростуть на 8%, а стипендії – на 50%

Як збільшиться зарплата вчителів з 1 грудня

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень;

роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень; зарплата вчителя ІІ категорії збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень; зарплата вчителя І категорії збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень;

збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень; зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 12 698 до 13 759 гривень;

Сергій Шкарлет нагадав, що це друге підвищення оплати праці педагогів за 2021 рік. Перший етап збільшення заробітних плат на 20% відбувся 1 січня поточного року.



Збільшення зарплат вчителів / Інфографіка МОН

Як зростуть зарплати інших працівників шкіл

зарплата директора школи збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень;

збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень; зарплата асистента вчителя збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень;

збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень; зарплата керівника гуртка збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень; зарплата педагога-організатора І категорії збільшиться з 10 445 до 11 317 гривень.

За його словами, питання оплати праці освітян і надалі потребує підвищеної уваги з боку держави. Престижність цієї важливої професії та розвиток освітньої галузі загалом залежать від рівня соціального добробуту учителів.

В Україні існує проблема нестачі молодих педагогів, корінь її вирішення в мотивації та престижності роботи учителя. Студенти педагогічних ЗВО йтимуть працювати в школи, коли знатимуть, що їхня праця оцінюватиметься гідно,

– заявив Шкарлет.

До слова, раніше заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев прокоментував витрати на освіту у держбюджеті. За його словами, освітня субвенція, з якої будуть виплачувати зарплату вчителям, у 2022 році складе 108 мільярдів гривень. А це на 8,4 мільярда більше, ніж було цього року.

Скільки заробляють вчителі: