1 з 5 представників покоління міленіалів впевнений, що ніколи не вийде на пенсію: дослідження

Більшість дорослих мріють якнайшвидше вийти на пенсію та отримувати стабільний дохід, відпочиваючи. Однак нещодавнє дослідження GoBankingRates показало, що 1 з 5 міленіалів впевнений, що не доживе до пенсії або ж буде продовжувати працювати у старшому віці.

19,6 відсотка представників молодого покоління в опитуванні вказали, що не дбають про майбутній вихід на пенсію. На думку експертів, на те є низка причин.

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Джон Грейвс, засновник фінансової компанії G&H у штаті Огайо, розповідає, що такі настрої є передбачливими. На його думку, міленіали мають багато боргів, менше заощаджень та найбільше відчувають вплив інфляції. Через це вони не хочуть думати про майбутнє, оскільки повинні розв'язувати нагальні фінансові проблеми.

Оплата за навчання у вишах зараз як ніколи висока, а придбати власну нерухомість без допомоги батьків молодим людям не під силу. У майбутньому міленіали змушені будуть розв'язувати безліч фінансових проблем,

– вважає Грейвс.

На думку експерта, молоде покоління все ж повинне дбати про своє фінансове благополуччя у перспективі, щоб згодом не опинитися у глухому куті та боргових ямах.

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Ентоні Траєс, сертифікований фінансовий планувальник і водночас представник покоління міленіалів переконаний, що майбутнє молодого покоління напряму залежить від подолання ними бар'єрів та мотивації підвищувати власний рівень фінансової грамоти.

Пенсія має бути не складним етапом життя, а періодом, в якому людина насолоджується здобутим за роки активної роботи,

– додає Траєс.

Експерт розповідає, що представникам молодого покоління необхідно прагнути фінансової незалежності, знаходити вигідні можливості для інвестицій та намагатися збільшувати свої прибутки.

Для цього треба невпинно розвиватися та покращувати рівень знань про гроші, використовувати їх як інструмент для досягнення цілей, а не можливість звести кінці з кінцями.

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